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Чехия ставит на инновации с проектом TechTower

Совместно с The European Commission
Чехия ставит на инновации с проектом TechTower
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Selene Verri
Опубликовано
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Чехия стала домом для уникального технопарка, частично профинансированого Евросоюзом. Его задача - создать инфраструктуру для новаторских компаний и заинтересовать технологиями завтрашнего дня молодежь.

Чехия, подарившая миру светлое пиво и слово "робот", сегодня делает ставку на инновации. Город Пльзень стал местом реализации европейского проекта TechTower. Речь идет о передовом технопарке, предлагающем инфраструктуру для стартапов и технологических групп. "Мы развиваем таланты и вдохновляем бизнес, - говорит Томаш Чолински, директор группы SIT Port, отвечающий за IT- администрирование Пльзеня. - В течение года мы организуем около 80 мероприятий, обучаем старшеклассников и студентов, проводим хакатоны и фестивали, подобные этому".

Чолински ссылается на слет We Innovate Pilsen, прошедший в этом году 7 и 8 июня. Он стал обязательным событием в календаре группы Cie, специализирующейся на технологиях виртуальной реальности в сфере образования. "TechTower создал наилучшие условия для нашей компании, - считает Марк Барди, генеральный директор Cie. - Причем не только с точки зрения условий - офисов, помещений и всего остального - но и с точки зрения связей с городом, университетом, госорганами и другими компаниями. Получилось так, что клиенты приходят к нам, а не мы к ним, и это экономит нам время".

Общая стоимость проекта TechTower - почти 26 миллионов евро, из которых примерно 7 миллионов выделено по линии Европейской политики сплочения. Инфраструктура технопарка впечатляет; там на 10 тысячах квадратных метрах размещены многофункциональные залы, коворкинги, лаборатории и самый большой в стране бассейн, где спасатели тестируют свое оборудование.

"До появления этого резервуара глубиной 10 метров нам негде было нормально тренироваться, - вспоминает Филип Копецки из службы спасения на водах Красного Креста. - В нашем распоряжении был лишь классический бассейн длиной 50 метров и глубиной 2, а там немного можно сделать".

Главная цель проекта - поддержка и распространение новых технологий. Технопрарк работает и как инкубатор талантов. "У нас тут есть несколько хакеров из сборной Чехии, - перечисляет Чолински, - есть ребята, которые собрали собственный водородный автомобиль. Я горжусь мальчиками, которые взялись за роботов Spot". Spot - название двух роботов от Boston Dynamics, которые город приобрел специально для студентов, занимающихся программированием. 15-летний Сэмюэль, несмотря на юный возраст, работает в технопарке именно по этому направлению. "Благодаря поддержке TechTower мы получили место для программирования роботов и небольшое финансирование", - рассказывает он.

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Европейская политика Технологии Чехия Бизнес