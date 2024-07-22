"Меньше туризма, больше жизни": жители Майорки требуют конкретных мер

By Euronews и EBU

Организаторы марша говорят, что неконтролируемое количество туристов приводит к падению зарплат, снижению качества жизни и росту цен на жилье.

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Тысячи людей вышли на демонстрацию на Майорке против негативных последствий чрезмерного туризма.

Организаторы марша утверждают, что неконтролируемое количество туристов приводит к падению зарплат, снижению качества жизни, шуму и росту цен на жилье, как для аренды, так и для покупки.

"Настало время сказать, что хватит. Мы хотим конкретных мер по ограничению и сокращению числа туристов и улучшению благосостояния местного населения", — заявил Пере Хуан Феминиа, представитель платформы "Меньше туризма, больше жизни", которая организовала митинг.

Демонстранты прошли под лозунгом "Сменим курс — введем ограничения на туризм", и к акции присоединились 110 других общественных организаций.

"С тех пор как мы живем здесь, мы видим, какими темпами растет туризм, причем неконтролируемо и неустойчиво", — сказал один из участников акции.

Демонстрация против массового туризма в Бареселоне, июнь 2024 Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Организаторы говорят, что демонстрация в разгар туристического сезона призвана стать "поворотным моментом и началом акций и мобилизаций на всех четырех островах, а не только на Майорке".

В прошлом году управление аэропортов AENA сообщило, что только за июль вылеты и прибытия в аэропорту Пальма-де-Майорки выросли на 5,9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, и через аэропорт прошли 4,3 миллиона человек.

Это означает, что остров стал третьим по популярности летним направлением в Испании, уступая Мадриду и Барселоне.

Ранее в этом месяце тысячи жителей Барселоны также вышли на акцию протеста против чрезмерного туризма. Около 3 000 человек из более чем 140 организаций вышли на улицы, обливая туристов водой и крича "туристы, уезжайте домой". Входы в отели и рестораны были символически перекрыты.

Они требовали принять меры перед началом летнего сезона, который, по мнению экспертов, установит новые рекорды в городе и регионе Каталония. Барселона —самый посещаемый город Испании, принимающий 12 миллионов человек в год, многие из которых прибывают на круизных лайнерах.

Пляж в Барселоне, июль 2021 Joan Mateu/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Растущее число посетителей оказывает давление на службы здравоохранения, утилизации отходов, водоснабжения и доступность жилья в ущерб местным барселонцам. Рост строительства гостиниц и жилья ставит под угрозу исторические места, биоразнообразие и природные ресурсы.

Недавно городской совет проголосовал за повышение туристического налога до 4 евро с человека с октября.

Одним из наиболее острых последствий чрезмерного туризма в Испании сейчас является нехватка жилья и резкий рост цен на аренду для местного населения.

В начале этого года жители Малаги выразили свое недовольство, расклеив в центре испанского города стикеры с информацией о том, что думают о туристах.

Город на побережье Коста-дель-Соль давно стал популярным местом для иностранных туристов благодаря солнечному климату и относительно низкой стоимости жизни. Но теперь, когда сюда съезжаются цифровые кочевники, ситуация с жильем стала критической.

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Эта история повторяется по всей стране, где арендодатели выселяют долгосрочных жильцов в пользу отдыхающих или поднимают арендную плату так, что ее могут позволить себе только цифровые кочевники с высоким доходом. Протесты против чрезмерного туризма прошли в Испании от Ибицы до Малаги и Менорки.

Протест против массового туризма в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, апрель 2024 AP/AP

Аналогичная ситуация наблюдается и на Канарских островах.

Активисты утверждают, что более 10 миллионов иностранных туристов, отдыхающих на архипелаге каждый год, разрушают жизнь на острове. Местные жители, по сообщениям, спят в машинах и пещерах из-за стремительного роста цен на жилье.

Одна из местных организаций заявила, что острова "разрушаются в социальном и экологическом плане" под давлением туризма.

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Но туризм — это большой бизнес для Испании. Туристическая лоббистская группа Exceltur заявила, что на туризм приходится 71 % реального роста испанской экономики в прошлом году, а на потребление нерезидентов приходится почти треть 2,5 % роста экономики Испании в 2023 году, по данным BBVA.

Но многие местные жители говорят, что не получают от этого выгоды.

Европейский отпор

Но чрезмерный туризм распространен не только на Балеарских островах. Многие европейские страны вводят налог для туристов, в том числе Венеция, которая запретила круизным судам заходить в свою систему каналов, находящуюся под угрозой исчезновения.

В Амстердаме власти и местные жители уже несколько месяцев пытаются убедить подвыпивших туристов — в основном британцев — держаться подальше. А в Афинах мэр города объявил о проведении исследования туристического потенциала, чтобы установить городские ограничения и собрать данные о краткосрочной аренде и гостиницах.

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В прошлом году в Барселоне появилось граффити: "Мы плюем в ваше пиво. Ваше здоровье!"