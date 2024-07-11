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Аэропорт "Мальпенса" в Милане переименован в честь Берлускони

Переименование аэропорта в Милане вызвало скандал в Италии
Переименование аэропорта в Милане вызвало скандал в Италии Авторское право Cleared
Авторское право Cleared
By Euronews
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Решение о присвоении миланскому аэропорту имени Сильвио Берлускони, официально вступившее в силу, вызвало скандал в Италии

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Крупнейший аэропорт Милана "Мальпенса" переименован в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об официальном решении в четверг сообщило министерство транспорта страны. В связи с чем вице-премьер и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини выразил "большое удовлетворение".

Ранее новость о намерении переименовать аэропорт вызвала в Италии огромный скандал.

Сальвини заявил, что чиновники из региона Ломбардия, где базируется аэропорт, попросили об изменении около года назад, и решение было принято советом директоров Национального управления гражданской авиации страны (ENAC) на прошлой неделе.

Петиция, поданная левой группой "Молодые демократы Ломбардии" с призывом к соответствующим властям пересмотреть свое решение, собрала более 16 000 подписей. Левоцентристский мэр Милана Беппе Сала обвинил ENAC в том, что ведомство поддалось давлению со стороны консервативных кругов, в том числе правого министра Сальвини, и продолжило работу, не посоветовавшись с SEA, компанией, которая управляет миланскими аэропортами.

Покойный миллиардер Сильвио Берлускони трижды избирался премьер-министром Италии и занимал этот пост в общей сложности девять лет — это дольше, чем кто-либо другой с тех пор, как у власти находился фашистский диктатор Бенито Муссолини.

Берлускони, который когда-то называл себя "Иисусом Христом политики", умер в июне прошлого года в возрасте 86 лет.

За года долгой карьеры он представал перед судом по самым разным обвинениям: от взяточничества и коррупции до уклонения от уплаты налогов и секса с несовершеннолетней. В конечном итоге он был признан виновным в налоговом мошенничестве и втянут в бесчисленные сексуальные скандалы - причины, по которым оппозиционные партии и группы категорически против того, чтобы называть в его честь один из самых важных международных транспортных центров Италии.

Оппозиция оспорила решение о переименовании аэропорта, апеллируя к правилу, которое не позволяет общественному месту называться в честь кого-либо до истечения десяти лет со дня смерти.

Демократическая партия Италии обратилась к министру транспорта с вопросом: "Уточните, какая процедура была соблюдена при присвоении аэропорту "Мальпенса" имени Сильвио Берлускони и каковы причины, по которым процедура, предусмотренная законом 1188, не была соблюдена".

Лидер левого движения "Пяти звезд" в Ломбардии Никола Ди Марко заявил, что присвоение аэропорту имени Берлускони является "признаком полного упадка итальянских институтов".

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