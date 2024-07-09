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Украина: число жертв в результате российского удара 8 июля растет

Спасатели и добровольцы разбирают завалы в Киеве. 08.07.2024
Спасатели и добровольцы разбирают завалы в Киеве. 08.07.2024 Авторское право Anton Shtuka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Anton Shtuka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В Киеве 9 июля день траура. Люди скорбят о погибших в результате российского удара, нанесенного в понедельник. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры. В их числе крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет".

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В Украине растет число погибших в результате массированного ракетного удара, нанесенного российскими силами 8 июля по Киеву и другим городам страны. Эта атака стала самой смертоносной за последние месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что жертвами обстрела стали по меньшей мере 38 человек. Среди них четыре ребенка. Пострадали около 200 человек.

Большинство жертв пришлось на Киев, где ракеты попали в крупнейшую в стране детскую больницу "Охматдет", еще одно медучреждение и жилые дома.

Одно из помещений детской больницы "Охматдет" после российского удара. Киев, 08.07.2024
Одно из помещений детской больницы "Охматдет" после российского удара. Киев, 08.07.2024Evgeniy Maloletka/EVGENIY MALOLETKA

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал российский ракетный удар по Киеву и попадание по детской больнице военным преступлением.

"Я потрясен картинами бомбардировки Киева, в том числе попадания по детской больнице. (Эти) военные преступления, которые должны быть осуждены всем международным сообществом. Наше правительство продолжит защищать суверенитет Украины и ее народ", — написал Таяни в сети X.

Президент США Джо Байден сказал, что ракетные удары РФ - ужасающее напоминание о жестокости России.

Информационные агентства со ссылкой на дипломатов сообщают, что Совет Безопасности ООН в ходе запланированного во вторник заседания обсудит российскую атаку в Украине. Заседания СБ потребовали Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.

Удар по детской больнице ранее осудили НАТО и Евросоюз. Киевская городская администрация объявила вторник официальным днем траура.

Кремль категорически отрицает обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве, заявляя, что не совершает ударов по гражданским целям. В Минобороны РФ заявили, что разрушения в Киеве произошли "вследствие падения украинской ракеты ПВО".

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