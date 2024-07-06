Кабаре "Мулен Руж" вернули крылья

By Euronews

Окончание ремонта парижского кабаре отметили ярким шоу

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Знаменитому парижскому кабаре "Мулен Руж" вернули красную ветряную мельницу, необъяснимым образом рухнувшую после апрельского представления.

Это событие отметили ярким световым шоу с канканом.

Повреждения поспешили устранить до 15 июля, когда через этот район Парижа пройдет эстафета олимпийского огня.

Кабаре, отмечающее в этом году свое 135-летие, является одной из главных туристических достопримечательностей французской столицы. Его ветряная мельница была впервые освещена в октябре 1889 года по случаю открытия заведения, ставшего впоследствии всемирно известным. Ежегодно кабаре посещают около 600 тысяч зрителей.