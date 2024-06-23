Швейцария: найдено тело пропавшего без вести при сходе оползня

Спасатели нашли тело одного из трёх пропавших без вести в результате схода оползня в Швейцарии. Вероятность найти живыми двух других мала.

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Обнаружено тело одного из трех человек, пропавших без вести в Швейцарии в результате схода оползня. Команда из 200 спасателей с субботы ищет пропавших людей с помощью экскаваторов, специально обученных поисковых собак, дронов и армейских вертолетов. Но, как сообщили руководящие спасательной операцией, вероятность найти их живыми невелика.

Ранее в субботу из-под завалов извлекли живой одну женщину.

Сильные дожди с грозами обрушились на юго-восток Швейцарии, вызвав оползень в альпийской долине Мисокс в Граубюндене. Он сошёл на три дома в муниципалитете Лосталло.

Участок швейцарской автомагистрали А13, ведущей в Италию, был полностью затоплен и разрушен в результате наводнения. Основной транзитный маршрут между ключевым перевалом Сан-Бернардино и Ровередо в Граубюндене, вероятно, останется закрытым в течение нескольких месяцев.