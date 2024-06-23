На Тенерифе вот уже неделю не могут найти пропавшего 19-летнего британца

Спасатели ищут пропавшего на Тенерифе британского подростка. Седьмой день поисков результатов не дал

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Поиски пропавшего британского подростка Джея Слейтера на Канарском острове Тенерифе идут уже седьмой день. Его отец назвал ситуацию "кошмаром".

"Просто надеюсь, что кто-нибудь помог ему спуститься с этой горы. Это все, что я хочу: чтобы кто-нибудь помог ему спуститься с этой горы", - добавил он.

19-летний Слейтер пропал рано утром в минувший понедельник после попытки вернуться домой пешком с музыкального фестиваля, так как опоздал на автобус.

Последней с Джеем разговаривала в понедельник утром его подруга, которой он сообщил, что заблудился, что у него нет воды, а зарядки на мобильном телефоне остаётся всего 1%. С тех пор никто не смог с ним связаться. Во время звонка Слейтер находился в гористой местности национального парка Рурал-де-Тено на северо-западе острова.

Опытные туристы описывают обратный путь пешком как очень трудный, на который может потребоваться до 11 часов.