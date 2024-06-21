Изобретенный в Венгрии кубик Рубика стал европейским символом

By Euronews

Председательство Венгрии в Совете ЕС пройдет под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

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Национальная легенда превратится в европейский символ: головоломка кубик Рубика, одно из самых известных венгерских изобретений, станет логотипом председательства Венгрии в Совете ЕС в этом году.

Выбор сделан в пользу этого символа, так как для решения головоломки нужно проявить изобретательность, креативность и стратегическое мышление.

Популярный во всём мире кубик Рубика был изобретен в 1974 году венгерским скульптором Эрнё Рубиком и изначально был задуман как пособие для студентов.

Изобретатель рассказал Euronews, что для успеха нужно много удачи, но также необходимо задавать хорошие вопросы.

"Мы приходим к тому, что задаем, на мой взгляд, очень фундаментальный вопрос: почему? Почему все происходит так, как происходит, и как это может быть по-другому? Именно здесь начинают появляться решения, и некоторые из них становятся объективированными, так рождаются объекты. Самое интересное в объектах то, что они кажутся неживыми, но, тем не менее, кубик в чьей-то руке оживает", — говорит Эрнё Рубик.

13 июля Эрнё Рубику исполнится 80 лет. В подарок от Университета искусств и дизайна, где он преподавал, он получил особенный кубик Рубика.

Головоломка до сих пор популярна во всем мире, на сегодня продано уже более 500 миллионов экземпляров.

Председательство Венгрии начнется 1 июля 2024 года.

Правительство Венгрии объявило во вторник, что оно пройдет под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока изложил программу и амбиции Будапешта на шесть месяцев его руководства крупнейшим в мире торговым блоком.

Бока заявил, что Венгрия становится президентом при "исключительных" обстоятельствах, сославшись на такие проблемы, как глобальная конкуренция, иммиграция и изменение климата, а также недавние выборы в Европейский парламент. Он отметил, что председательство Венгрии обеспечит "плавный институциональный переход".

"Венгерское председательство ищет реальные решения реальных проблем Европы. Все это в духе открытого и честного диалога, чтобы Европа могла по-настоящему объединиться в многообразии. Успех венгерского председательства, на мой взгляд, будет успехом для всей Европы", — заявил он.

Когда его спросили о сходстве между девизом президентства Венгрии и лозунгом бывшего президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", Бока заявил, что лозунг Венгрии ориентирован только на Европу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является союзником Трампа и считается наиболее близким к президенту России Владимиру Путину среди 27 лидеров ЕС.

В последние годы Венгрию можно назвать отщепенцем в ЕС и НАТО. Европейская комиссия заморозила миллиарды евро средств для Будапешта из-за опасений по поводу отступления правительства от принципов демократии.