Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения перспектив членства Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен обсуждает в Киеве перспективы присоединения Украины к Евросоюзу и санкции против России. Запланировано её выступление в Верховной раде.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в субботу в Киев и встретилась президентом страны Владимиром Зеленским.

Запланировано выступление фон дер Ляйен в Верховной раде Украины.

Это шестой визит главы Еврокомиссии в Киев.

По словам фон дер Ляйен, она приехала в Украину, чтобы обсудить перспективы вступления страны в Европейский союз.

Сообщается, что глава Еврокомиссии также обсудит с украинским руководством финансовую и военную помощь стране со стороны ЕС.

По прибытии в Украину Урсула фон дер Ляйен вместе с Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии награждения сотрудников Украинских железных дорог.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.