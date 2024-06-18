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Срочная новость. Европейские лидеры пока не договорились

Европейские лидеры пока не договорились
Авторское право European Union
Авторское право European Union
By Euronews
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По итогам первого дня дискуссий, лидеры европейских стран не достигли договорённости по распределению высших постов ЕС

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Главы государств и правительств европейских стран пока не смогли прийти к договорённости о том, кто займёт ключевые посты в ЕС на ближайшие пять лет.

В понедельник лидеры встретились впервые после выборов, на которых победила правоцентристская Европейская народная партия Урсулы фон дер Ляйен; так что формально немка остаётся главным претендентом на пост главы Еврокомиссии.

На должность главы Европейского Совета претендуют социал-демократы — премьер-министр Дании Метте Фредериксен и экс-премьер Португалии Антониу Кошта, с которого недавно сняли обвинения в коррупции.

Должность главного европейского дипломата может занять премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

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