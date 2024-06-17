Кто будет возглавлять ЕС в течение следующих пяти лет?

Кто будет возглавлять Европейский Союз в течение следующих пяти лет? Главы государств и правительств ЕС начинают переговоры в Брюсселе.
В Брюсселе 17 июня начинаются переговоры о том, кто будет возглавлять Европейский Союз в течение следующих пяти лет. Участникам встречи предстоит определиться по вопросам, касающимся избрания главы Еврокомиссии, председателя Евросовета и Верховного комиссара ЕС по внешней политике и безопасности.
Главам государств и правительств ЕС придется учитывать определенные реалии и соблюдать географический, гендерный и партийный балансы.
Явным фаворитом на пост главы Еврокомиссии является ее ынешний председатель немка Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, в качестве реальных претендентов также называли итальянца Марио Драги и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Победа на выборах в Европарламент Европейской народной партии, которую представляет фон дер Ляйен, и стабильность, с которой она работает, говорят в ее пользу. Так считают аналитики.
За последние пять лет Урсула фон дер Ляйен провела ЕС через один за другим кризисы, обеспечив при этом сохранение первоначальных амбиций в своей политической деятельности. Как долго продлятся переговоры?
София Руссак, аналитик, Центр исследования европейской политики:
"Европейский совет будет весьма мотивирован, чтобы провести институциональные перемены. Скажем так, завершить процесс довольно быстро. Потому что мы живем в очень неспокойные времена, очень неспокойные геополитические времена. Это - раз. Нам грозит потенциально еще одно президентство Трампа. Поэтому я думаю, что лидеры ЕС действительно очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее была создана новая комиссия с новой повесткой дня".
В Европейском Совете возможности более открыты, хотя все указывает на то, что его возглавит представитель социал-демократов. Наиболее вероятными кандидатами на пост председателя Евросовета являются бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта и глава правительства Дании Метте Фредериксен.
Что касается должности Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делами политике безопасности, то здесь вопросов больше. Но, в принципе, этот пост должен достаться либералу. Вероятные претенденты - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо.
И все же на данный момент фаворитом, похоже, остается Каллас, занимающая жесткую позицию в отношении России.
София Руссак, аналитик, Центр исследования европейской политики:
"В этом деле (избрании) много требований, которые необходимо учитывать. Я думаю, что в ее пользу (Каллас) несколько фактов: она - женщина, она из балтийской страны. Она соответствует многим пунктам".
Итоговая картина может быть именно такой или совершенно иной. Пять лет назад переговоры длились в течение трех ночей. На этот раз все может произойтигораздо быстрее.