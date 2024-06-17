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Кто будет возглавлять ЕС в течение следующих пяти лет?

Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас - одни из претендентов на высшие посты в ЕС.
Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас - одни из претендентов на высшие посты в ЕС. Авторское право Europea Union, 2023.
Авторское право Europea Union, 2023.
By Jorge LiboreiroAida Sanchez Alonso
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Кто будет возглавлять Европейский Союз в течение следующих пяти лет? Главы государств и правительств ЕС начинают переговоры в Брюсселе.

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В Брюсселе 17 июня начинаются переговоры о том, кто будет возглавлять Европейский Союз в течение следующих пяти лет. Участникам встречи предстоит определиться по вопросам, касающимся избрания главы Еврокомиссии, председателя Евросовета и Верховного комиссара ЕС по внешней политике и безопасности.

Главам государств и правительств ЕС придется учитывать определенные реалии и соблюдать географический, гендерный и партийный балансы.

Явным фаворитом на пост главы Еврокомиссии является ее ынешний председатель немка Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, в качестве реальных претендентов также называли итальянца Марио Драги и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Победа на выборах в Европарламент Европейской народной партии, которую представляет фон дер Ляйен, и стабильность, с которой она работает, говорят в ее пользу. Так считают аналитики.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер ЛяйенEuropean Union, 2024.

За последние пять лет Урсула фон дер Ляйен провела ЕС через один за другим кризисы, обеспечив при этом сохранение первоначальных амбиций в своей политической деятельности. Как долго продлятся переговоры?

София Руссак, аналитик, Центр исследования европейской политики:

"Европейский совет будет весьма мотивирован, чтобы провести институциональные перемены. Скажем так, завершить процесс довольно быстро. Потому что мы живем в очень неспокойные времена, очень неспокойные геополитические времена. Это - раз. Нам грозит потенциально еще одно президентство Трампа. Поэтому я думаю, что лидеры ЕС действительно очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее была создана новая комиссия с новой повесткой дня".

В Европейском Совете возможности более открыты, хотя все указывает на то, что его возглавит представитель социал-демократов. Наиболее вероятными кандидатами на пост председателя Евросовета являются бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта и глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Что касается должности Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делами политике безопасности, то здесь вопросов больше. Но, в принципе, этот пост должен достаться либералу. Вероятные претенденты - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо.

И все же на данный момент фаворитом, похоже, остается Каллас, занимающая жесткую позицию в отношении России.

Кая Каллас
Кая КалласVirginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

София Руссак, аналитик, Центр исследования европейской политики:

"В этом деле (избрании) много требований, которые необходимо учитывать. Я думаю, что в ее пользу (Каллас) несколько фактов: она - женщина, она из балтийской страны. Она соответствует многим пунктам".

Итоговая картина может быть именно такой или совершенно иной. Пять лет назад переговоры длились в течение трех ночей. На этот раз все может произойтигораздо быстрее.

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