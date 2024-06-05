"Я прощаю его": Роберт Фицо выступил с первым видеообращением после покушения

By Euronews

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с первым видеообращением после покушения, в результате которого получил тяжелые ранения. Он заверил, что не испытывает ненависти к нападавшему

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Популистский премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду опубликовал в интернете свое видеообращение, которое стало его первым выступлением после того, как он был тяжело ранен в результате покушения три недели назад.

В записи речи, размещенной на его странице Facebook в преддверии выборов в Европарламент, Фицо сказал, что нападение нанесло серьезный ущерб его здоровью и что "будет маленьким чудом", если он сможет вернуться к работе через несколько недель.

Фицо восстанавливается после многочисленных огнестрельных ранений, полученных, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова, расположенном примерно в 140 километрах к северо-востоку от столицы Братиславы. Нападавший был арестован.

Премьер заявил, что должен вернуться к работе на рубеже июня и июля, и сказал, что не испытывает "никакой ненависти" к нападавшему.

"Я прощаю его", - сказал Роберт Фицо.