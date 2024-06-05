Наводнения затронули Словакию, в Братиславе повышены меры безопасности

By Euronews

Все турбины ГЭС в Габчикове были введены в эксплуатацию, чтобы увеличить скорость течения Дуная, благодаря чему вода быстрее уходит с территории.

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Столица Словакии Братислава готовится к сильным наводнениям, так как из-за проливных дождей в соседних Германии и Австрии повышается уровень воды в реках Дунай и Морава. Ожидается, что вечером в среду уровень воды в центре Братиславы поднимется примерно до 750 см.

Несколько районов города вблизи рек Дунай и Морава уже закрыты для посещения, власти призывают избегать эти места в целях безопасности.

Министр окружающей среды Томаш Тараба объявил, что все восемь турбин для производства электроэнергии в Габчикове были введены в эксплуатацию. Это увеличило скорость течения Дуная, благодаря чему вода быстрее уходит с территории.

Русло Дуная в Австрии закрыто для судоходства, в Германии тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Тем временем сильные ливни уже привели к наводнениям на востоке Словакии в районе Вранов-над-Топлёу.

"У нас все находится в подвале, наша морозильная камера, но мы не смогли попасть внутрь из-за воды, это ужасно. В подвале у нас стоят бойлер, стиральная машина. инструменты", — рассказывает местная жительница.

Соседняя община Каменна-Поруба также затронута наводнением, спасатели откачивают воду с улиц.