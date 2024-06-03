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На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

Либерец, Чехия
Либерец, Чехия Авторское право CZCT via EBU
Авторское право CZCT via EBU
By Euronews
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В минувшее воскресенье на севере Чехии произошло ЧП. В парке города Либерец, где проходил детский праздник, от удара молнии пострадали 18 человек.

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На севере Чехиив городе Либерец в результате ударе молниипострадали восемнадцать человек. Из них девять детей.

ЧП произошло в воскресенье во дворцовом парке, где проходил детский праздник. Прибывшим на место происшествия спасателямпришлось реанимировать несколько человек.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Либереца и города Яблонец-над-Нисоу. Еще одного человека отправили в одну из клиник Праги на вертолете. Семь человек, как сообщается, во время госпитализации находилисьв тяжелом состоянии.

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