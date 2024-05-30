В европейских водоёмах высоко содержание пестицидов и трифторуксусной кислоты

РЕКЛАМА

Когда-то местные жители считали эту бельгийскую реку пригодной для купания и рыбалки. Но исследование, проведенное в 10 странах Евросоюза Сетью действий по борьбе с пестицидами, назвало Меэнь одним из самых загрязненных водотоков в ЕС. В этой реке выявлена высокая концентрация трифторуксусной кислоты. Это химическое вещество, применяемое как растворитель. Есть в реке признаки наличия средств против сорняков. Согласно 23 пробам, взятым из поверхностных и подземных вод, Меэнь является третьей по загрязненности в Евросоюзе рекой после Эльбы и Сены.

Саломе Ройнель из Европейской сети действий по борьбе с пестицидами:

Мы имеем дело с очень высоким уровнем содержания вредных веществ, за которыми ведется недостаточное наблюдение. Данное загрязнение долго находилось вне поля зрения специалистов, хотя его можно охарактеризовать как широко распространенное. Эта река протекает через сельскохозяйственные угодья. Но рядом нет крупной промышленной площадки, которая могла бы привести к специфическому загрязнению.

Качество воды было одной из тем Европейской Зелёной недели, которая завершилась в четверг в Брюсселе. Сеть действий по борьбе с пестицидами сообщила, что трифторуксусная кислотавызывает у людей сильные ожоги кожных покровов и слизистых оболочек и влияет на внутриутробное развитие плода. Большую опасность представляют и попадающие в реку гербициды. Министр брюссельского правительства по вопросам изменения климата Ален Марон считает, что лучше контролировать продажу и утилизацию этих веществ путём взимания за это платы и штрафов:

Необходимо перейти к прогрессивным способам их коммерциализации. Но я не понимаю, как мы можем обезопаситься от этих одновременно полезных и вредных химикатов, кроме как прекратить их использование в природных условиях.

Эти встречи в Брюсселе дают их участникам возможность призвать к пересмотру управления водными ресурсами в европейском масштабе, чтобы удовлетворить всех пользователей.

Пьетро Франческо де Лотто, Европейский экономический и социальный комитет:

Нам нужен настоящий новый подход к управлению экосистемами со всеобъемлющей политикой, потому что все части нашего общества, граждане, фермеры, промышленники, имеют разные цели, разные потребности. Но нам необходимо объединиться в едином подходе управление водными ресурсами.

По данным Сети действий по борьбе с пестицидами, частицы трифторуксусной кислоты слишком малы для того, чтобы их можно было фильтровать с помощью современных методов прежде, чем они попадут в речную систему Бельгии.