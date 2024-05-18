Председатель правительства во время митинга в Каталонии признался, что собирается предложить признать Палестину государством в испанском парламенте 22 мая.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу, что Испания официально признает палестинское государство в течение этого срока полномочий. Во время митинга в Каталонии Санчес отстаивал эту меру "по моральным убеждениям", считая ее "справедливым делом" и "единственным способом" достижения мира и безопасности в израильско-палестинском конфликте. Более того, он пошел дальше и заявил, что предложит эту меру в следующую среду.

Он также призвал к прекращению насилия и доставке гуманитарной помощи в Газу. На том же мероприятии Санчес раскритиковал Народную партию за отказ признать палестинское государство и ответил бывшему президенту Хосе Мариа Аснару, заявив, что "Испания признает его".

На том же мероприятии он признал хороший результат своей партии на выборах в Каталонии 12 мая.

Испания станет десятой страной Евросоюза, признавшей палестинское государство

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН США, Франция и Великобритания не признают палестинские территории государством. Они готовы согласиться на признание только после того, как палестинцы разрешат конфликт с Израилем мирным путем.

Из 27 стран ЕС девять признают палестинское государство. Это произошло до того, как они присоединились к Евросоюзу, и почти все они входили тогда в состав Восточного блока, в котором доминировал Советский Союз. Единственным исключением является Швеция, которая признала палестинское государство в 2014 году.

Список может увеличиться, так как Санчес подтвердил в пятницу, что признание будет сделано не на заседании Совета министров во вторник, как предполагалось ранее, а "в ближайшие несколько дней", так как он все еще координирует этот шаг с другими европейскими странами. Вслед за Испанией на этот шаг также собирается пойти Ирландия.