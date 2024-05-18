Словакия: суд отправил под стражу стрелявшего в премьера Роберта Фицо

By Euronews

Обвиняемый в покушении на жизнь Фицо предстал перед судом и признал свою вину

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Суд отправил под стражу 71-летнего пенсионера и сторонника оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

По сообщениям словацких СМИ, сторона обвинения потребовала ареста злоумышленника, опасаясь, что он может сбежать от правосудия и совершить новые преступления.

Мужчине ранее было предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам. На заседании суда он признал вину. Дело Цинтулы рассматривал суд города Пезинок недалеко от Братиславы . Нападавшему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

"Мы согласились с тем, что правительство продолжит работу, начатую им (Фицо), - заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. - Это означает, что на следующей неделе состоятся по меньшей мере два заседания кабинета министров: один обычный и один специальный, в связи с переговорами по европейским фондам".

Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Когда премьер-министр вышел на улицу, злоумышленник открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Он был госпитализирован в больницу в Банска-Бистрица. По данным словацких СМИ, Цинтула стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Он признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо.

За два дня словацкий премьер был дважды прооперирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное, при этом дают осторожный позитивный прогноз. Калиняк также отметил, что Фицо находится в сознании, но его состояние не позволит в ближайшие дни перевезти его из Банска-Бистрицы в больницу в Братиславе.