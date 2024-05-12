Юлии Навальной вручили Дрезденскую премию мира, присужденную ее супругу

By Euronews

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, получила за своего супруга Дрезденскую премию мира.

РЕКЛАМА

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия получила за своего супруга Дрезденскую премию мира. Эта награда присуждается лицам, которые внесли выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Церемония вручения премии прошла в драматическом театре Дрездена.

"Посмертное присуждение Дрезденской премии мира Алексею Навальному призвано воздать должное его приверженности свободе, демократии и миру", - говорится в заявлении жюри. "Сопротивление оппозиционного политика было и остается вдохновляющим примером для всех правозащитников, которые продолжают свою деятельность".

Алексей Навальный скончался 16 февраля в ямальской колонии особого режима "Полярный волк". Ему было 47 лет. Власти заявили, что Навальный умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили. Кремль отрицает какую-либо причастность к смерти политика.

На протяжении последних лет Навальный был самым яростным критиком Путина в России. После гибели политика его супруга Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа.