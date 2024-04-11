В школах Польши отменили домашние задания

By Euronews

В системе школьного образования Польши много изменений. Ученикам снизили нагрузку, строго ограничив объем домашних заданий.

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В польских школах большие перемены. Учеников 1-3 классов освободили от домашних заданий, за исключением упражнений на развитие мелкой моторики.

В старших классах (с четвертого по восьмой) домашние задания перестали быть обязательными. Их выполнение не учитывается при выставлении оценок.

Власти заявляют, что детям нужно больше времени на личностное развитие и отдых. Дети довольны тем, что им больше не придется весь день сидеть за учебниками.

Оля Козак, ученица, 11 лет:"Я рада, потому что мне не очень нравились эти домашние задания, и они не имели особого смысла, потому что большинство учеников в моем классе утром списывали их у того, кто их сделал. Или они переписывали это с каких-то интернет-страниц. Так что это не имело смысла".

С новыми требованиями согласны не все. Освобождением детей от домашних заданий обеспокоены некоторые родители и учителя.

Славомир Броняж, Польский союз учителей:"Учителя считают, что все произошло слишком быстро, слишком поспешно. Об этом было слишком мало разговоров и слишком мало консультаций. Да, это нужно было сделать, но сначала необходимо было поговорить с учителями".

За последние годы система образования Польши претерпела немало изменений. Почти каждое новое правительство вносило свои новшества в учебный процесс, что вводило в замешательство как родителей, так и учителей.