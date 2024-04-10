Число мигрантов, прибывающих в Грецию, значительно выросло

By Euronews

Поток мигрантов, прибывающих в страны Средиземноморья не иссякает. В Греции только за первые несколько месяцев этого года число нелегалов увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Поток мигрантов, прибывающих в страны Средиземноморья не иссякает. В Греции только за первые несколько месяцев этого года число нелегалов увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно это ощутимо на островах.

На Гавдосе, к югу от Крита, обычно проживают семьдесят человек. Сейчас население острова стремительно увеличивается за счет мигрантов из Северной Африки. Людей надо принять и накормить.

Стелла Стефанаки, владелица пекарни:

"Вот у меня есть лишняя мука. Ведь когда придут мигранты, что они будут есть? Это целые реки людей, которые отчаянно стремятся покинуть свои страны".

Жители Гавдоса, в основном, занимаются сельским хозяйством и рыболовством. Развивается и сфера туризма. Остров небольшой - всего двадцать семь квадратных километров. Принимать мигрантов, по словам обитателей Гавдоса, очень сложно. Похожая ситуация наблюдается и на южном побережье Крита.

Манолис Биккакис, рыбак:

"Такое место, как наше, не может вместить столько людей. Сколько бы Европа ни платила, это не сработает".

Министр по делам миграции подчеркнул по этому поводу, что в Грецию стремятся попасть девять миллионов мигрантов, и эта цифра может стать еще больше, если в странах Северной Африки ухудшится политическая и экономическая ситуация. А страна, которой платит ЕС, добавил он, обязана заботиться о мигрантах.