Фермеры Евросоюза хотят больше самостоятельности и субсидий. Избиратели опасаются нехватки еды. А законодатели критикуют общую сельскохозяйственную политику

РЕКЛАМА

На улицах Брюсселя регулярно устраивают акции протеста фермеры, недовольные условиями и оплатой своего труда. У подавляющего большинства граждан Евросоюза сложилось ощущение, что его руководители делают слишком мало для обеспечения продовольственной и сельскохозяйственной независимости ЕС.

Так думает и бельгийский фермер Йолин Тарже:

Мы приехали напомнить Европе, что если она хочет быть сильной, ей необходимо иметь сильное сельское хозяйство. Мы напоминаем здесь европейским лидерам, что они должны поддерживать аграриев.

Согласно эксклюзивному опросу компании IPSOS для EURONEWS, избиратели ЕС разделяют опасения фермеров по поводу продовольственной и сельскохозяйственной независимости. Многие европейцы думают, что ЕС оказывает лишь незначительное влияние на безопасность таких стратегически важных отраслей. Они также опасаются, что Союз вскоре будет не состоянии удовлетворять основные потребности своих граждан в продуктах питания, и что европейский аграрный сектор вовсе исчезнет.

По опросу, в целом 49% европейцев считают, что Союз не делает достаточно для защиты поголовья скота, урожая и еды. Лишь румыны выражают умеренное удовлетворение и меньше волнуются по этому поводу, чем жители остальных 26 стран-членов ЕС.

Недовольство выполнением Общей сельскохозяйственной политики растёт в крупных странах с высокоразвитым земледелием и животноводством, таких как Италия, Испания, Нидерланды, Польша, в то время как французы в массе своей разочарованы действиями ЕС.

Союзные лидеры и законодатели С предполагают, что к началу выборов 9 июня выступления фермеров вновь усилятся. Параллельно будут расти антиглобалистские и антиевропейские настроения. Это приведёт к тому, что голосование будет в значительной мере протестным.

Крайне правые силы, ультраконсерваторы и левые больше всех в Европарламенте критикуют действия ЕС по защите продовольственной и сельскохозяйственной независимости.

Как показал опрос избирателей, недавний кризис уровня жизни, пандемия и война в Европе породили опасения, что ЕС станет слабее, если будет подорвана самостоятельность фермерских хозяйств, которые всё больше нуждаются в государственных субсидиях. А сами труженики села сетуют на то, что реформы Общей сельскохозяйственной политики сделали их производство неприбыльным.