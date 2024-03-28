Большинство граждан Евросоюза одобряют поддержку Украины

Более 70% граждан Европейского союза считают важным оказывать помощь Украине, но лишь 35% называют это приоритетом для ЕС и своих правительств. Это явствует из опроса компании Ipsos для Euronews

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С начала российского вторжения Евросоюз и его страны-члены предоставили Киеву 93 миллиарда евро в виде финансовой, военной и гуманитарной помощи, а также на нужды беженцев. К этому добавляются 50 миллиардов евро - 33 в виде кредитов и 17 евро в виде грантов, - о перечислении которых лидеры ЕС договорились в начале февраля.

По мнению директора Королевского института "Эгмонт", у Союза нет иного выбора, кроме как поддержать Украину в её борьбе за сохранение своей территориальной целостности. Свен Бископ считает, что возможное падение Украины не означает поражения Евросоюза, но оно воодушевило бы Россию на новые военные авантюры, поэтому ему совершенно необходимо предотвратить такое развитие событий.

ЕС сделал беспрецедентный шаг. Мы сделали страну, которая находится в состоянии войны, кандидатом на вступление в ЕС. Мы никогда такого не делали. Это означает, что теперь мы взяли на себя ответственность за выживание независимой Украины на как можно большей территории. Поэтому, приняв это важное геополитическое решение, мы не оставили себе другого выбора, кроме как оставаться с Украиной.

Опрос показывает, что в скандинавских страны осознание необходимости поддерживать Украину гораздо сильнее, чем в среднем по ЕС. Так думает большинство шведов (68%). На противоположном краю находится Венгрия: только 12% её граждан считают, что этот вопрос должен быть приоритетом для ЕС.

Интересно, что избиратели крайне правой фракции Европарламента «Идентичность и демократия» выражают наименьший энтузизмом по поводу поддержки Украины. Брюссельский эксперт Свен Бископ видит в этом результат дезинформации, которую распространяет Москва:

_Я нахожу удивительным, что многие крайне правые партии, называющие себя националистами, добровольно позволяют России использовать себя в качестве инструмента её пропаганды и вводить в заблуждение своих избирателей._Если бы они искренне заботились о национальных интересах, они бы увидели, что этим интересам отвечает поддержка Украины, а не содействие распространению российской дезинформации внутри ЕС.

Директор Королевского института "Эгмонт" добавил, что украинцы удивили всех своим высоким боевым духом и способностью воевать. Тем самым они привлекли на свою сторону значительую часть общественности в ЕС и США. Однако теперь, по словам Бископа, стало ясно, что без дальнейшей финансовой и военной поддержки Украина может лишиться своей независимости.