Российские оппозиционеры выступили в Европарламенте

После смерти Алексея Навального в Брюссель приехали другие российские оппозиционеры. Они призвали максимально ужесточить санкции против всех причастных к "преступлениям путинского режима" и не признавать президентские выборы в России.

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Несколько политических противников российского президента выразили решимость и дальше представлять альтернативу правлению Владимира Путина. Трое видных деятелей оппозиции были приглашены в Европейский парламент в Брюсселе. От общего имени выступил вице-президент Фонда «Свободная Россия» Владимир Милов:

"Готовы ли мы продолжать делать то, что делаем? Нет, мы не остановимся. Если мы прекратим свою деятельность из соображений личной безопасности, это будет победой Путина. Так что мы не отдаём ему эту победу".

Милов, бывший заместитель министра энергетики, считает, что война против Украины сделала Россию еще более репрессивной. По его словам, экономические санкции Евросоюза довольно сильны, но не хватает индивидуальных ограничительных мер, поскольку те, что есть, направлены только на россиян, занимающих высшие должности:

"Нам необходимо послать сигнал об ответственности всем, кто причастен к преступлениям Путина. Я думаю, пришло время ответить на призыв Навального и ввести крупные персональные санкции против всех, кто причастен к преступлениям путинского режима".

Ещё одна просьба к ЕС - не признавать итогов президентских выборов в России в середине марта. Оппозиционеры считают незаконными поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, позволяющие Путину избираться и дальше.

Евгения Кара-Мурза осуждает войну против Украины:

"Мы едины в противостоянии Путину, мы называем его тем, что он есть - преступником, которого разыскивает Международный уголовный суд, а не легитимным партнёром на международной арене. Владимир Путин – узурпатор, киллер, вор и убийца. Он серийный убийца, учитывая все военные преступления, совершенные в Украине. Значит, его надо привлечь к ответственности".

Евгения - жена Владимира Кара-Мурзы. Этот оппозиционер был задержан в 2022 году и приговорён к 25 годам лишения свободы. Его история кажется опасно похожей на историю Навального:

"После двух покушений на моего мужа у меня нет и никогда не было никакой гарантии того, что они не попытаются снова. То есть его держат те же люди, которые дважды пытались его убить, точно так же, как Алексея держали те же люди, которые пытались его убить в прошлом".

Вдова Алексея Навального Юлия выступит в следующую среду перед Европейским парламентом в Страсбурге.