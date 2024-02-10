Президент Венгрии уходит в отставку

By Euronews

Президент Венгрии уходит в оставку на фоне возмущения по поводу помилования человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми

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Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке. Глава государства объяснила свое решение широким возмущеним, которое вызвало в стране помилование ею человека, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.

Это решение вызвало беспрецедентный политический скандал вокруг долгое время находившегося у власти консервативного правительства.

О том, что она покидает пост, который занимала с мая 2022 года, 46-летняя Новак объявила в субботу в телеобращении.

Возмущение в Венгрии нарастало всю неделю после того, как стало известно, что Новак в апреле 2023 года выдала президентское помилование человеку, осужденному за сокрытие серии случаев сексуального насилия над детьми в государственном детском доме.

"Я объявила помилование, которое вызвало недоумение и волнение у многих людей, - заявила Новак в субботу. - Я совершила ошибку".