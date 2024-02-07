Наказы европейских фермеров своим депутатам

Евросоюз щедро финансирует своё сельское хозяйстство. Но многие законодатели предлагают заменить субсидии другими мерами поощрения производства и сохранения природы

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Европейские фермеры устроили очередную акцию протеста, на этот во французском Страсбурге. Рядом, в Европейском парламенте законодатели обсуждали самый крупный кризис в аграрной отрасли за последние годы. А труженики сельского хозяйства требовали упрощения бюрократических процедур и помощи государства. Говорит один из них:

Если Европа нас субсидирует, это хорошо. Но так работать нелепо. Мы предпочитаем хорошо зарабатывать на жизнь, продавая то, что мы растим, а не полагаясь на субсидии.

Участники акции требуют пресечь нечестную конкуренцию как внутри ЕС, так и со стороны других участников глобального рынка, прежде всего Китая и всех Америк. Недовольство фермеров растёт несмотря на то, что Евросоюз финансирует сельское хозяйство больше, чем любую другую сферу.

В период с 2021 по 2027 год бюджет ЕС составит 1,21 триллиона евро. На аграрные субсидии приходится треть этой суммы, а именно почти 400 миллиардов евро.

Бывший еврокомиссар по сельскому хозяйству из Румынии Дачиан Чолош заявил, что нынешняя система поддержки отрасли устарела, поскольку она больше не стимулирует предпринимательство:

Эти деньги расходуются неправильно. На мой взгляд, прямые выплаты, которые мы делаем уже несколько десятилетий, не отвечают социальным потребностям, связанным с сельскохозяйственной деятельностью. Фермеры вам скажут, что они просят не больше субсидий, а более высокую цену на их продукцию.

Евродепутат из партии "Зелёных" видит суть проблемы в том, что 80% ассигнованных средств достаются крупным компаниям агропромышленного комплекса, которые к тому же меньше заботятся об охране природы. Филипп Ламбертс говорит, что мелкие фермеры обычно не получают субсидий, но испытывают давление со стороны розничных сетей, которые снижают цены:

Этих людей просто раздавили. И если вы хотите их выручить, нужно сначала изменить структуру рынка, ограничить рыночную власть как поставщиков, так и, прежде всего, их клиентов, крупных розничных торговцев. А настоящие фермеры могут зарабатывать на жизнь своим трудом. Они должны быть вознаграждены за все услуги, которые они предоставляют обществу. Это касается восстановления качества воды и биоразнообразия, чем мелкие фермеры не могут торговать.

На другой стороне дискуссии звучат призывы полностью отменить государственную помощь сельскому хозяйству и отдать его на откуп силам свободного рынка. За это выступает евродепутат из Чешской республики Александр Вондра:

Чешские фермеры постоянно рекомендуют отменить все субсидии. Мы готовы конкурировать, но в условиях честной конкуренции.

На данный момент реформа Общей сельскохозяйственной политики не стоит на повестке дня. Евросоюз продолжит выделять отрасли субсидии до 2027 года, когда закончится текущий бюджетный период.