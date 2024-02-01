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#Cube: почему в Нанте развеваются нацистские флаги?

Euronews
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By Euronews
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В соцсетях циркулируют фото с нацистскими флагами на здании театра Граслена во французском Нанте. Что происходит? Ответ в программе #Cube

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Джеймс Томас, Euronews:

"Почему во французском Нанте развеваются нацистские флаги? Пользователи социальных сетей делятся снимками театра Граслена в Нанте, с крыши которого ниспадают красные полотнища со свастикой. 

Некоторые посты содержат нелепые утверждения: "оккупация", "вторжение"? Другие пользователи говорят о странной атмосфере в городе. 

Давайте посмотрим, что происходит.

Возможно, вы видели некоторые из этих изображений на X.  Нацистские флаги на здании театра Граслена. На некоторых фотографиях изображены автомобили старого образца, а на других, похоже, немецкие солдаты.

Это не ИИ, поэтому можно подумать, что это как-то связано с исторической драмой. Так оно и есть. 

Продюсерская компания Rezo Productions снимает в Нанте свой новый сериал в жанре фэнтези под названием "Бездна".

Действие сериала происходит в 1941 году в оккупированной Франции. Здесь  узнают, что Третий Рейх разработал новый тип подводной лодки, но на самом деле это - машина времени.

Так что, нацистские флаги в Нанте - часть декорации для съемок.  На некоторых фотографиях в соцсетях отчетливо видны съемочные группы, свет, и операторские краны. 

Поиск в Google также покажет, что обо всем этом широко пишут французские СМИ. Одни предупреждают, чтобы люди знали о том, что происходит. Другие сообщают о реакции граждан.

На всякий случай мы связались с мэрией Нанта, которая подтвердила, что съемки действительно идут.

Нацистская оккупация является неотъемлемой частью истории Нанта. Немецкие войска захватили город в июне 1940 года. Вокруг Нанта были созданы лагеря для военнопленных, но в городе также действовали небольшие группы Сопротивления.

Одним из трагических моментов оккупации Нанта стала казнь 48 мирных жителей в 1941 году в отместку за убийство немецкого офицера Карла Хоца. Погибших называют "50 заложниками", поскольку изначально нацисты планировали убить 50 человек.

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