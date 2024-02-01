Фермеры осаждают Брюссель в день саммита ЕС

Ко встрече в верхах в Брюсселе приурочили свои протесты европейские фермеры. Накануне лидеры ЕС пошли им на уступку, разрешив ограничить импорт продуктов питания из Украины

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Выступления европейский фармеров распространились на Бельгию. В Брюссель в день проведения внеочередного саммита ЕС приехали сотни тракторов. Их приветствовали на улицах местные жители.

Но в квартале учреждений ЕС рядом с Европейским парламентом, где собрались самые убеждённые участники протестов, возникла напряженность. Там были видны плакаты с требованием увеличить субсидирование сельского хозяйства. Аграрии из разных стран бросали в брюссельскую полицию бутылки, валили статуи, совершали поджоги и другие акты вандализма. Против них применялись водомёты.

Бельгийский фермер Шарль-Альбер Дегради огласил послание лидерам ЕС:

Это сигнал SOS, власти должны принять чрезвычайные меры в пользу фермеров. При нынешних ценах у нас низкий доход, меньше минимальной зарплаты. Некоторые из нас получают меньше тысячи евро в месяц. Так дальше нельзя.

В последнее время во многих столицах ЕС прошли аналогичные протесты. В разных странах фермеры выдвигали разные требования, но почти все они осуждали меры по борьбе с изменением глобального климата, которые ложатся дополнительным бремем на их хозяйства.

Бельгийский фермер Пьер Лебрен:

На самом деле, нас просят умножить усилия и заплатить за это самим. Но нас и так заставляют многое делать для сохранения природы. Мы не возражаем, но пусть кто-то другой всё это финансирует. Это не мы должны покрывать расходы из зелёного бюджета.

Недавно ЕС выразил готовность облегчить участь фермеров; Брюссель разрешил другим столицам запрещать импорт некоторых видов продовольствия из Украины , сделал более свободным землепользование и замедлил выполнение торговых соглашений с третьими странами.

Корреспондент Euronews Шандор Жирош передаёт:

Протесты фермеров и проблема сельского хозяйства теперь стали одной из тем европейской предвыборной кампании. В последние дни ЕС сделал ряд уступок фермерам. Как эта история будет продолжаться, и уступят ли лидеры давлению, мы увидим уже скоро, в предстоящий до выборов период.