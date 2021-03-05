Венгерская партия "Фидес" сожгла мост с консервативной Европой

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Согласноизвестному тренеру по руководству бизнесом Лолли Даскал, есть семь признаков того, что у вас разваливаются отношения с подчинёнными или младшими партнёрами:

Обида, неуважение, неискренность, недоверие, отстранённость, самозащита и презрение.

Выбирайте сами, какие из названных эмоций характеризуют отношения последних лет между Европейской народной партией и её венгерским членом «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Большинство европейских христианских демократов видели в нём диктатора, который неуклонно разрушал народовластие в своей стране.

Мост к партии "Фидес" не получился

На этой неделе Орбан вывел свою партию из крупнейшей в Европейском парламенте фракции, не дожидаясь неизбежного исключения.

Признав, что отношения окончены, лидер фракции Манфред Вебер прямо возложил вину на Орбана:

"Суть проблемы — в несоблюдении верховенства закона, в том, что происходит в самой Венгрии. В некоторых своих заявлениях Виктор Орбан проявил провокационный подход против Европы. Мы строим мосты, но на другой стороне данного моста не оказалось никого с таким же подходом к возведению мостов. ”

Членство «Фидес» в Европейской народной партии защищало Орбана от наказания за его отход от принципов демократии. Но теперь самоизоляция от могущественных союзников может стоить Венгрии отчаянно необходимых средств на восстановление после пандемии, выделение которые Евросоюз увязывает с соблюдением верховенства права.

Финансовую дисциплину пока не возвращают

Будущее этих стимулирующих фондов было темой дебатов в Брюсселе на этой неделе - по другим причинам.

Европейская комиссия продлила приостановку из-за коронавируса действий фискальных правил ЕС, чтобы помочь странам выдержать экономический шок, вызванный пандемией.

Еврокомиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони:

«Сегодня Комиссия четко заявляет, что слишком быстрое возвращение жёстких требований было бы политической ошибкой. Лучший способ обеспечить устойчивость государственного долга, лучший способ снизить риск нестабильности и экономического неравенства - это теперь поддержать восстановление».

Но правильно ли расходуются восстановительные деньги?

Исследование, проведенное панъевропейской неправительственной ассоциацией Finance Watch, показало, что ведущие страны намерены тратить огромные суммы этих средств на поддержку неустойчивых индустрий.

В результате Европа может пострадать от изменений климата и падения уровня жизни.

Как расходовать восстановительные деньги?

Ко мне присоединяется Бенуа Лаллеман, генеральный секретарь Financial Watch.

Гробе: Вы очень внимательно изучили европейский план восстановления, и вы утверждаете, что большая часть средств будет потрачена впустую. Как такое возможно?

Лаллеманд: Мы действительно думаем, что европейские правительства упускают огромную возможность трансформировать экономику и укрепить наше общество. Она как бы тушат пожар вместо того, чтобы отстроить всё заново и лучше. Большая часть расходов в ответ на пандемию сосредоточена на поддержании или возрождении вчерашнего хозяйства. А поскольку наша экономика неустойчива, это приведет к новым кризисам. Так что каждый евро, который вы тратите на возрождение неустойчивой экономической системы, не только потрачен впустую, но и чреват огромными потерями в будущем.

Гробе: ЕС и его страны-члены выделили много денег на спасение различных рынков труда, а вы говорите, что они не только идут по неправильному пути, но и увеличивают риск снижения жизненных стандартов. Что вас здесь больше всего беспокоит?

Лаллеманд: Прежде всего, мы призываем правительства поддерживать население и трудящихся, чего бы это ни стоило. И разумеется, в краткосрочной перспективе необходимо предоставлять социальные пособия и финансовую компенсацию за самоизоляцию. Нужно использовать восстановительные деньги на строительство более справедливого общества, сохранение окружающей среды, обучение людей профессиям завтрашнего дня, восстановление сетей социальной защиты, поддержку нуждающихся домохозяйств, прямую помощь владельцам малого бизнеса, а не крупным корпорациям, которые на самом деле скорее являются частью проблемы.

Гробе: Когда вы обнародовали эти выводы, какова реакция в Брюсселе и других столицах Европы? Слушают ли люди в правительстве?

Лаллеманд: Еврокомиссия и государства-члены прислушиваются, некоторые прилагают усилия в правильном направлении. Проблема в том, что всё застряло в сломанной экономической и политической парадигме, где каждое решение принимается в краткосрочной перспективе, для краткосрочного роста ВВП, в краткосрочных избирательных циклах. Поэтому крайне важно, чтобы голос граждан был услышан, чтобы мы добились структурных изменений.

Гробе: : И, наконец, Еврокомиссия опубликовала довольно оптимистичный прогноз относительно экономического подъёма в конце этого года. Что вы думаете, разделяете ли вы этот прогноз?

Лаллеманд: В некоторой степени разделяем, но, честно говоря, не имеет значения, каким прирост ВВП будет через три месяца или через год. ВВП - очень плохой показатель процветания, благополучия и устойчивости. Важно то, какими мы хотим быть через 30 лет, а не в следующем квартале. И, честно говоря, если, как предсказывают учёные, климат будет меняться, и глобальное потепление достигнет 4 градусов, это создаст катастрофы такого масштаба, что пандемия будет выглядеть как шутка. Поэтому мы призываем правительства переосмыслить процесс восстановления, чтобы обеспечить устойчивость, а не бросаться в следующий кризис.

Конечно, эксперты разделились во мнениях о влиянии фондов восстановления на будущее - как и об всём остальном, что связано с пандемией: от вакцинации до масок и карантина.

Более или менее красные зоны инфекции

Интересный случай - Франция. На экранах - Ницца на Французской Ривьере в минувшие выходные. Пляжи и улицы опустели, когда город оказался в полном локдауне.

Это Дюнкерк на берегу Северного моря. Те же картины, та же ситуация ...

… И вот в то же время Париж, где тысячи людей наслаждались прекрасным воскресеньем - как будто пандемии никогда и не было.

Верьте или нет, все три города находятся в красных зонах. Но, видимо, некоторые из них краснее других".