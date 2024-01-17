ООН: "В секторе Газа голод"

ООН бьёт тревогу: в некоторых районах сектора Газа уже наступил голод. Необходимо обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи населению.

РЕКЛАМА

По данным агентств ООН по оказанию помощи, в некоторых районах Газы уже наступил голод, и с наступлением зимы ситуация ухудшается. Непрекращающиеся израильские бомбардировки привели к тому, что тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые живут сейчас прямо на обочинах дорог без доступа к продовольствию или с ограниченным доступом к нему.

Агентства ООН выступили с совместным призывом открыть маршруты въезда в районы сектор Газа, которые израильские удары сровняли с землёй.

Самер Абдельджабер, представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине:

"В некоторых регионах люди голодают, и мы не можем обеспечить их элементарной едой. Потребности растут быстрее, чем мы можем на них реагировать. Нам нужно иметь возможность доставлять больше грузов, и нам нужен безопасный доступ, чтобы добраться до людей повсюду в секторе Газа, а не только до тех, кто находится близко к границам".

Около 300 000 человек все еще живут среди руин, и доступ к ним осложнился из-за продолжающихся боевых действий.

ООН утверждает, что существует и второе препятствие. В этом месяце менее четверти конвоев с гуманитарной помощью достигли пунктов назначения на севере сектора Газа, поскольку израильские власти отказывали в доступе, мотивияруя это соображениями безопасности.

Во вторник Катар и Франция объявили, что договорились с Израилем и ХАМАС о срочной доставке лекарств заложникам, удерживаемым в Газе, в обмен на гуманитарную и медицинскую помощь наиболее уязвимым гражданским лицам на территории сектора.