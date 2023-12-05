Австрия по-прежнему решительно выступает против присоединения к Шенгену Румынии и Болгарии. Вена заявляет, что зона безвизовых поездок должна быть улучшена, прежде чем расшириться

РЕКЛАМА

"Шенген должен стать лучше, а не больше. Я пока не вижу здесь большого прогресса, поэтому не могу представить себе никаких изменений", - сказал министр внутренних дел Австрии перед встречей во вторник в Брюсселе с коллегами по Евросоюзу.

По мнению Герхарда Карнера, большое количество мер пограничного контроля, введенных европейскими странами в последние месяцы, является достаточно веской причиной, чтобы не допустить дальнейшего расширения Шенгенской зоны. В неё в настоящее время входят 27 стран, включая 23 члена Европейского союза, и более 423 млн граждан.

Согласно Шенгенскому кодексу, государствам разрешено устанавливать временный пограничный контроль в качестве последнего средства в исключительных обстоятельствах. Правительства Австрии, Германии, Польши, Чешской Республики, Словакии, Словении, Италии и Дании воспользовались этим положением в попытке справиться с продолжающимся ростом миграционных потоков.

За первые десять месяцев 2023 года в ЕС произошло почти 331 тыс нелегальных пересечений границ, причем почти половина нарушений пришлась на Центральное Средиземноморье. Эти цифры являются самым высоким показателем за данный период с 2015 года.

Карнер, член консервативной Народной партии (ÖVP), отстаивает жесткую позицию в отношении миграции. Он говорит о возможности заключения сделки со страной, не входящей в ЕС, чтобы передать обработку заявлений о предоставлении убежища на аутсорсинг.

"Очень важно, чтобы Европейская комиссия наконец-то инвестировала значительные средства в охрану внешних рубежей и усилила безопасность этих рубежей, - сказал австрийский министр. - В конечном счете, именно это является залогом функционирования Шенгенской системы".

Отсутствие изменений в позиции Австрии вынудило Испанию, председательствующую в Совете ЕС на ротационной основе, изменить повестку дня заседания Совета по внутренним делам. Ранее Испания заявляла, что на заседании 5 декабря будет проведено обязательное голосование по заявкам на вступление в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии. Эти две страны ожидают присоединения к зоне безвизовых поездок с момента их вступления в Евросоюз в 2007 году.

Увидев, что голосование, как и в декабре прошлого года, будет провалено, чиновники из Мадрида предпочли вместо этого устроить "совещание" по совместным заявкам и общей ситуации в безпаспортной зоне.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, заявил журналистам, что его страна продолжит "очень усердно работать над этой темой до конца своего президентства". Это значит, что вопрос о членстве Бухареста и Софии может быть вынесен на голосование где-то в конце этого месяца.

"Более сильная Европа - это Европа с Румынией и Болгарией в качестве полноправных членов Шенгенской зоны", - сказал Гранде-Марласка.

Его румынский коллега Кэтэлин Мариан Предою отказался комментировать "спекуляции" по поводу внеочередного голосования до конца года, на котором Австрия может воздержаться, чтобы разрешить присоединение двух стран. Предою сказал, что сейчас ведутся "интенсивные переговоры" с Веной, чтобы найти дипломатическое решение.

Принятие новых членов в Шенгенскую зону требует единогласного одобрения, и, как сказал Карнер во вторник, ничто не предвещает грядущего изменения позиции Австрии.

Нидерланды также выступают против членства Болгарии, считая, что в ней недостаточно соблюдаются принципы правового государства, хотя эта позиция считается несколько более гибкой, чем австрийское вето. Однако на это может повлиять смена власти в Нидерландах после неожиданной победы в прошлом месяце крайне правой партии Герта Вилдерса на выборах, где доминировала тема нелегальной миграции.

Еврокомиссар по внутренним делам объявила, что отправленная недавно в Болгарию миссия по изучению обстановки на месте, получила свидетельства об "успешной" подготовке страны к вступлению в безпаспортную зону.

"Я расскажу министрам о том, насколько хорошо Румыния и Болгария готовы к вступлению в Шенген, - сказала Илва Юханссон во вторник утром перед началом встречи. - Я буду и дальше стремиться к тому, чтобы решение об этом было принято уже в этом году".