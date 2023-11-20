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Ученые ЕС готовятся к новым пандемиям, изучая поведение вирусов

Совместно с The European Commission
Ученые ЕС готовятся к новым пандемиям, изучая поведение вирусов
Авторское право euronews
By Aurora Velez
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ЕС финансирует высокотехнологичные исследования на базе двух институтов в Германии. Задача - понять механизмы распространения вирусов, от которых ждут выплеска активности вплоть до новых пандемий.

Пандемия сегодня кажется уже далекой, но коронавирус по-прежнему с нами. Что нас ждет впереди в эпидемиологическом плане, какими будут следующие волны заболеваемости? Ответы на эти вопросы ищут участники европейского проекта PerForM-REACT с бюджетом в 18,5 миллионов евро: в его рамках два исследовательских института в Аугсбурге и Мюнхене получили самое современное оснащение, чтобы понять, как работают вирусы.

Пандемиям - быть

Клаудиа Трайдль-Хоффманн, директор Института экологической медицины Аугсбургского университета убеждена: "Следующая пандемия обязательно наступит. Скорее всего, это вновь будет история с вирусом, передающимся воздушно-капельным способом".

"Следующая пандемия обязательно наступит. Скорее всего, это вновь будет история с вирусом, передающимся воздушно-капельным способом".
Профессор Трайдль-Хоффман,

По словам исследовательницы, важно сделать максимально точные прогнозы уже сегодня. "Мы пытаемся, скажем так, расставить часовых - понять, как вирусные частицы рассеиваются в помещениях, самолетах и автобусах, - уточняет она. - Важно со следующей пандемией не уходить в изоляцию. Жизнь должна продолжаться".

По данным ВОЗ, коронавирус стал причиной смерти без малого 7 миллионов человек. А переболели вирусом в той или иной форме свыше 771 миллиона. Институт экологической медицины (IEM) при Центре Гельмгольца в Мюнхене занимается в проекте PerForM-REACT ранним обнаружением процесса распространения заболеваний.

Грегор Эберт, руководитель исследовательской группы, поясняет: "Некоторые группы вирусов, такие как коронавирусы или флавивирусы, подлежат очень строгому контролю. Теперь у нас есть необходимые инструменты и коммуникационные платформы, чтобы лучше подготовиться и быстро отреагировать на тревожные сигналы". В распоряжении команды - лаборатория 3-го уровня биобезопасности с опечатанными входом, помещениями с отрицательным давлением и системой термической инактивации вирусов.

Роботы от осложнений

Результаты исследований, проводимых в Мюнхене, передаются в лабораторию университетской клиники Аугсбурга, она - также партнер проекта. Там изучают взаимодействие между различными вирусами, а также влияние изменения климата, пыльцы или загрязнений окружающей среды на их распространение.

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Исследования в этой области идут вперед семимильными шагами. Аспирантке Коринне Холетшех помогает робот, он способен предсказать шансы развития у инфицированного пациента тяжелой формы болезни. "С этим тестом мы можем предсказать течение инфекции, - поясняет молодой ученый. - Мы надеемся, что в будущем, если вы обратитесь в центр скрининга и получите положительный результат, вы сможете пройти и этот прогностический тест. Если он не благоприятен, вас немедленно отправят к врачу или в больницу для наблюдения и предотвращения серьезного исхода".

Бюджет программы PerForM-REACT профинансирован по линии Европейский политики сплочения.

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