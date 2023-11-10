Фейки о войне между Израилем и ХАМАС активнее всего распространяются из Индии

В сетевом хаосе бросается в глаза то, что многие аккаунты, распространяющие ложную информацию, преимущественно принадлежат гражданам Индии. Мы решили изучить ситуацию более детально

РЕКЛАМА

Дезинформация о войне между Израилем и ХАМАС активно распространяется в социальных сетях.

Но в этом сетевом хаосе бросается в глаза то, что многие аккаунты, распространяющие ложную информацию, преимущественно принадлежат гражданам Индии.

Мы решили изучить ситуацию более детально.

Видеоролики, подобные этому, массово распространяются индийскими аккаунтами на социальной медиаплатформе X, ранее известной как Twitter.

В ролике, не соответствующем действительности, утверждается, что палестинцы притворяются убитыми после израильских ударов.

Однако, проведя простой реверсный поиск изображений, мы установили, что это видео принадлежит арабскому новостному каналу. Оригинальный ролик был размещен в 2020 году и якобы был снят в Иордании.

По данным индийского сайта BOOM, специализирующегося на проверке фактов, во главе этой пропагандистской кампании стоят несколько индийских пользователей платформы X.

Эти так называемые дезинфлюенсеры, или распространители ложной информации, в основном нападали в Интернете на палестинцев, одновременно демонстрируя поддержку интересам Израиля.

Но здесь возникает резонный вопрос: зачем этим индийским аккаунтам понадобилось вообще распространять дезинформацию?

Мы задали этот вопрос Николя Бларелю, эксперту по индийской политике и доценту кафедры международных отношений Лейденского университета (Нидерланды).

— В Индии наступает предвыборный сезон. В следующем году в стране пройдут общенациональные выборы и местные выборы.Так что это оружие в определенной форме будет использоваться, я думаю, для привлечения новых избирателей. Противостояние между индусами и мусульманами в Индии нередко обостряется в преддверии выборов, поэтому некоторые партии и их сторонники считают это эффективной стратегией по привлечению внимания.

После прихода к власти в 2014 году премьер-министра Нарендры Моди и его правящей партии BJP в Индии отмечается всплеск антимусульманских настроений.

Регулярно обвиняемая в стигматизации мусульман, BJP противопоставляет себя своему конкуренту в Конгрессе, поддерживающему Палестину.

Согласно отчету, опубликованному в сентябре вашингтонской организацией Hindutva Watch, отслеживающей нападения на представителей меньшинств, в первой половине 2023 г. было зафиксировано 255 случаев разжигания ненависти в отношении мусульман

80% этих событий произошло в штатах и территориях, подконтрольных BJP.

В то время как другие платформы, такие как Meta, усовершенствовали свои методы противодействия разжиганию ненависти и дезинформации, X продолжает отставать в этом вопросе.

В прошлом месяце Евросоюз начал расследование деятельности X на предмет соответствия платформы новым правилам ЕС. Это произошло по причине распространения на платформе Х графического противоправного контента и дезинформации, связанной с нападением ХАМАС на Израиль.

В случае признания вины X будет оштрафована на сумму до 6% от ее доходов.