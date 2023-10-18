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Еврокомиссия стремится пресекать злоупотребления безвизовым режимом

Мигранты стоят в очереди на пограничном переходе Малевац, между Боснией и страной-членом ЕС Хорватией.
Мигранты стоят в очереди на пограничном переходе Малевац, между Боснией и страной-членом ЕС Хорватией. Авторское право Edvin Zulic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейская комиссия предложила ужесточить правила приостановки выдачи виз, чтобы решить проблему злоупотребления безвизовым режимом в ЕС.

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Брюссель предложил ужесточить правила приостановки выдачи виз для решения проблем миграции и безопасности в Евросоюзе.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас рассказал на пресс-конференции: 

"В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 60 третьими странами во всем мире. Это дает нам огромные преимущества. Но при этом мы не должны допускать злоупотреблений нашей визовой политикой и принимать меры, когда такие злоупотребления все-таки происходят".

Страны с безвизовым режимом могут быть использованы как перевалочные пункты для мигрантов, стремящихся в ЕС, которые иногда "покупают" европейские паспорта, чтобы свободно пересекать границы.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон добавила:

"В прошлом году мы получили около 150 тыс заявлений о предоставлении убежища от граждан, прибывших из безвизовых стран. Это огромное количество. Мы отменяли проверки проездных документов не для этого. Есть страны, имеющие с нами безвизовый режим, в которых дешево торгуют паспортами и гражданством. Лица, которые их покупают, представляют угрозу для безопасности Евросоюза".

ЕС хочет приостанавливать действие виз на более долгий срок и строже относиться к нарушениям правил поездок. Страны ЕС могут закрывать свои границы в случае большого наплыва мигрантов.

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