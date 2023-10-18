Киев поставлял оружие для Хамас?

Широкое распространение в пророссийских сетях получил сюжет «Би-би-си». Но он оказался фейком

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Связана ли война между Израилем и Хамас с Украиной? Некоторые пользователи социальных сетей и российские официальные лица утверждают, что боевики Хамас используют оружие, поставляемое Киевом. Давайте разберемся, что за этим стоит.

За последние несколько дней в российских СМИ неоднократно появлялись сообщения, обвинявшие украинские власти в снабжении боевиков Хамас оружием, которое поставлял Запад.

Конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор-Грин, известная распространением теорий заговора, также поддержала эти обвинения в социальной сети X.

Широкое распространение получил ролик, который представляет собой фейковый репортаж BBC. В нём утверждается, что агентство Bellingcat обнаружило доказательства торговли оружием в секторе Газа.

На самом деле это лишь имитация, копирующая узнаваемый логотип «Би-би-си», чтобы обмануть пользователей социальных сетей и заставить их думать, что это настоящий репортаж.

Bellingcat поспешила опровергнуть факт публикации такого отчета.

Элиот Хиггинс, основатель базирующейся в Амстердаме организации, отметил, что эти утверждения распространяли пророссийские пользователи социальных сетей.

«Видео на 100% фальшивое. Ни BBC News, ни Bellingcat об этом не сообщали», — написал Шаян Сардаризаде, репортёр BBC Verify, отдела проверки фактов.

Создание фейковых репортажей, имитирующих настоящие новости, стало распространённым инструментом распространения дезинформации в Интернете.

Недавно и Euronews стал объектом прокремлёвской дезинформационной кампании. Был опубликован фейковый репортаж, в котором украинских беженцев в Германии обвинили в нападении на человека после того, как они приняли словенский флаг за российский.

Обвинения в том, что Киев продаёт на черном рынке оружие, поставляемое Западом, не новы, но так и не доказаны. Сегодня нет абсолютно никаких конкретных доказательств связи между арсеналом Хамас и Украиной.

Украинские официальные лица отвергли слухи о том, что оружие их страны каким-то образом попало в руки боевиков Хамас. Военная разведка на своей официальной странице в Facebook обвинила Москву в дезинформационной кампании.