Россия не обеспечила мир и безопасность вокруг Нагорного Карабаха, сказал в интервью Euronews глава Совета ЕС. Шарль Мишель назвал это "предательством "армянского народа.

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Председатель Совета Евросоюза считает, что Россия предала этнических армян. В интервью Euronews Шарль Мишель сказал, что такой урок следует извлечь из конфликта с Азербайджаном, который в ходе военной операции вернул под свой в контроль Нагорный Карабах.

Председатель Евросовета Шарль Мишель:

«Ситуация ясна - никто не может этого не видеть - это то, что Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы её солдаты там присутствовали и гарантировали соглашения о стабильности и безопасности. И мы видим, что эта военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия, как вы это знаете».

Шарль Мишель сказал, он намерен предложить посредничество между Арменией и Азербайджаном в ходе Саммита Евросоюза в испанской Гранаде в конце этой недели недели.

Грегуар Лори, Euronews:

1 января Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование. Как можно создать доверие в этих условиях?

Председатель Евросовета Шарль Мишель:

«Я думаю, что на Азербайджане лежит большая ответственность с того момента, как он начал военную операцию. Теперь Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения».

Отношения Брюсселя с Баку остаются сложными, но перспективными. В прошлом году Евросоюз сделал многое, чтобы получать из Азербайджана больше природного газа. Глава Совета ЕС сказал, что к усилиям по укреплению безопасности и развитию сотрудничества на Кавказе нужно больше привлекать Азербайджан:

«Он сегодня партнер? Да, он партнер. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать".

Полную версию интервью с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем можно посмотреть на канале Euronews в среду в нашей программе "Глобальный диалог".