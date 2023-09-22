Миграционный кризис: что происходит на Лампедузе?

By Euronews

Эксперт по вопросам миграционной политики: "Европейцам нужно подумать о том, как лучше организовать систему приема мигрантов, добирающихся до европейских берегов. Цель - избежать политических кризисов, которые мы сейчас наблюдаем".

Только за три дня на этот итальянский остров прибыли более восьми с половиной тысяч мигрантов. "Лампедуза протестует против наплыва беженцев", - трубили СМИ. Между тем сотрудники организаций, работающих с мигрантами, говорят, что многие местные жители, напротив, с сочувствием относятся к нелегалам.

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**Феличе роза Мальдуза, ассоциация Maldusa: **_"Жители Лампедузы проявили солидарность. Причем, немедленно. Они требовали удовлетворить потребности людей, или, по меньшей мере, обеспечить нужды только что прибывших мигрантов. Речь идет и тех, кто прибыл на остров из "горячих точек", и о тех, кто столкнулся с крайне сложными условиями жизни"._

Лампедуза, Италия Cecilia Fabiano/LaPresse

Несколько дней назад глава французского МВД Жеральд Дарманен сказал, что Франция не будет принимать мигрантов с острова Лампедуза. Это заявление вызвало негативную реакцию в Италии. Эксперты в данной области считают, что одностороннее решение Парижа не всегда выполнимо.

Мишель Левой, Платформа PICUM: "С юридической точки зрения, это маловероятно, если только нет специальных соглашений, которые Франция заключила с конкретными странами. Но есть процедуры, неофициальные процессы возвращения людей, которые должны соответствовать стандартам в области прав человека".

Мигранты, прибывающие в Европу, составляют лишь малую часть от всех людей, покидающих свои страны. Далеко не все направляются в Старый Свет.

Камилла Ле Коз, заместитель директора Института миграционной политики: "Люди и впредь будут покидать свои дома. Но мы должны понимать, что большинство мигрантов приезжает не в Европу. Большинство людей едут в соседние страны. Лишь некоторые приезжают в Европу. Поэтому нам, европейцам, нужно подумать о том, как лучше организовать систему приема, когда мигранты доберутся до европейских берегов, чтобы избежать политических кризисов".