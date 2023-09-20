Еврокомиссия будет рекомендовать повторно разрешить использование в Евросоюзе глифосата в течение 10 лет, сообщили в среду высокопоставленные представители ЕС.

Глифосат - химическое вещество, используемое в гербицидах, например, для уничтожения сорняков. Вокруг него разгорелись споры после того, как в 2015 г. онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения пришло к выводу, что это вещество, вероятно, является канцерогенным для человека.

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Но в июле европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов EFSA сообщило, что не обнаружило причин для беспокойства. В среду представители ЕС подтвердили, что Еврокомиссия рекомендует продлить разрешение на использование в сельском хозяйстве блока этого гербицида на 10 лет.

Однако чиновники признали, что анализ EFSA содержит пробелы в данных и не позволяет сделать выводы по некоторым аспектам, в том числе по диете потребителей.

Срок действия разрешения на использование глифосата в ЕС истекал в декабре 2022 г., но был временно продлен до проведения оценки EFSA и ECA, химического агентства ЕС.

В ответ на это решение в социальной сети X, ранее называвшейся Twitter, председатель комитета по окружающей среде Европейского парламента Паскаль Канфин осудил его как противоречащее научным рекомендациям.

Государства ЕС рассмотрят рекомендацию Еврокомиссии в пятницу, а голосование ожидается 13 октября. Для получения разрешения необходимо одобрение квалифицированного большинства стран-членов.

Если рекомендация будет одобрена, страны смогут решать, выпускать ли продукты, содержащие глифосат, на рынок, исходя из сельскохозяйственных и экологических рисков.

Официальный представитель ЕС сообщил, что 17 стран-членов подняли технические вопросы, связанные с этим решением.

Государства ЕС, в том числе Франция и Люксембург, в прошлом рассматривали возможность введения ограничений на использование продуктов, содержащих глифосат.

Однако министр сельского хозяйства Франции заявил в интервью газете Ouest France на прошлой неделе, что Париж поддержит решение ЕС: "Мы доверяем науке, исследованиям, которые говорят, что глифосат не представляет собой канцерогенной проблемы", - сказал Марк Фесно.

Неправительственные организации призвали Еврокомиссию запретить этот химикат, ссылаясь на риск для здоровья человека, биоразнообразия и сельского хозяйства.

Неправительственная организация Pesticides Action Network Europe заявила, что это решение "резко противоречит воле европейцев", сославшись на результаты недавнего опроса IPSOS в 6 странах ЕС, согласно которым только 14% граждан поддержали продление использования глифосата.