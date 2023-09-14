By Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Болгарии за отмену запрета на импорт украинского зерна, назвав решение "примером настоящей солидарности".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность властям Болгарии за отмену запрета на импорт украинского зерна.

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В четверг болгарский парламент поддержал это решение 124 голосами "за". "Против" выступили 69 депутатов.

Дебаты по этому вопросу продолжались в Народном собрании Болгарии в течение трех часов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают на отмену ограничений на беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, срок действия которых истекает в пятницу, 15 сентября, и на уровне ЕС.

Запрет распространяется еще на четыре страны Евросоюза: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию.

Польское и венгерское правительства уже предупредили, что продлят срок действия эмбарго независимо от решения Брюсселя. Против возобновления импорта украинской агропродукции выступают и в Братиславе. В Румынии рассчитывают, что Еврокомиссия продлит ограничения до конца 2023 года.