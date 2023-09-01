Манфред Вебер стал жёстче относиться к нелегальной миграции

Глава Европейской народной партии призвал Тунис пресечь нелегальную миграцию через Средиземное море. При этом Манфред Вебер требует соблюдения прав человека.

Лидер крупнейшей фракции Европейского парламента призвал Тунис добиться сокращения числа мигрантов, пересекающих Средиземное море, и при этом соблюдать права человека. Манфред Вебер, возглавляющий Европейскую народную партию, только что побывал в этой североафриканской стране. С тунисскими властями было заключено соглашение о том, что в обмен на 700 млн евро инвестиций они усилят пограничную и береговую охрану с целью остановить поток нелегалов в направлении Европы.

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В пятницу в Брюсселе немец Вебер поговорил на эту тему с нашим корреспондентом Шандором Жирошем.

«Европейская миграционная политика всегда основана, с одной стороны, на гуманитарном духе и уважении к__индивидуальным__людям, а с другой стороны, на обеспечении строгого контроля границ. Именно на таких основах мы помогаем сейчас Тунису, как мы это делали в Ливии и других странах. Мы оказываем техническую помощь в обеспечении безопасного и надёжного пограничного контроля. Для нас чрезвычайно важна именно безопасность людей. Наш подход ясен. Нужно уважать права человека. Мы должны уважать человеческое достоинство каждого мигранта. Но при этом мы должны бороться с нелегальной миграцией».

Тунис подвергается критике со стороны евродепутатов за применение грубой силы против мигрантов. По данным правозащитников, много людей погибло, когда полиция вытеснила их обратно в пустыню. Как только Вебер вернулся из поездки, левые обвинили его в злоупотреблении миграционной проблемой в политических целях. В своем интервью Euronews он отверг эти обвинения, заявив, что его партия не прибегает к популизму.

"Миграция волнует многих граждан Европы. Мы видим это на примере назначенного референдума в Польше. Правительство Нидерландов рухнуло из-за миграции. Так что это одна из главных проблема для избирателей. Мы не хотим использовать миграцию, как правые экстремисты, чтобы запугать людей и вызвать беспокойство. И мы не моралисты, как левые, которые только говорят о том, что нужно делать с моральной точки зрения".

Правоцентристская Европейская народная партия ужесточила свою позицию в отношении миграции недавно. Раньше Манфред Вебер придерживался более мягкого подхода. Например, в 2017 году он осудил президента США Дональда Трампа за возведение стены на границе с Мексикой. Теперь партийный лидер заявляет, что такие заграждения необходимы Европе, чтобы остановить нелегальную миграцию.

«Для меня очевидно, что мы должны защищать наши границы. И если нам нужны для этого технические меры, какие мы ввели на турецко-греческой границе, то мы их применим. Пусть европейские граждане знают, что контроль за тем, кто прибывает в Европу, должен быть государственным. Не контрабандисты должны контролировать это прибытие. Это чрезвычайно важно для будущего".

Манферд Вебер заявил, что те, кто спасается от войны, должны иметь возможность легального въезда в Европу.