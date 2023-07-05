Брюссель предложил разрешить новые методы генной инженерии

Еврокомиссия порекомендовала применять и контролировать новые методы генной инженерии. Защитники природы считают недопустимым такое манипулирование наследственностью

В сельском хозяйстве и здравоохранении Евросоюза снова вспыхнули споры о генетически модифицированных продуктах. Поводом стало представленное в среду Европейской комиссией предложение о разрешении и регулировании новых методов генной инженерии растений. Они уже стали широко известны под аббревиатурой NGT, что означает "новые геномные техники".

По мнению Брюсселя, эти инновации позволят выращивать культуры более устойчивые к изменению климата и паразитам. Это, в свою очередь должно повысить продовольственную безопасность. С Еврокомиссией согласился глава организации производителей семян Euroseeds Гарлих фон Эссен:

«Аграрный сектор сможет работать намного быстрее и более целенаправленно, и при этом, вероятно, также дешевле. Мы сможем лучше сосредоточиться на селекции растений, изменяя их гены, и заключать со смежными отраслями сделки, которые действительно важны для фермеров и потребителей».

В основе этих новых методов генной инженерии растений лежит управляемая мутация существующих ДНК без добавления генов извне. Еврокомиссия подчеркивает, что это нововведение может, например, вдвое сократить использование пестицидов. Но глава европейского отделения экологической организации Friends of the Earth Europe Мюте Шимпф считает недопустимым любое вмешательство в генофонды живой природы:

«Несколько лет назад высший суд Европы вынес решение и очень четко заявил, что новые геномные методы являются манипулированием наследственностью. Это признано наукой опасным. До сих пор было проведено очень мало исследований того, как генетически модифицированные организмы могут повлиять на природу и на здоровье человека. Мы не знаем, какой эффект они произведут на бабочек, пчёл и других опылителей. Думаю, что, прежде, чем выпускать ГМО на природу, следует произвести элементарную проверку безопасности».

На эту тему разворачивается общественная дискуссия. Вскоре Европейский парламент и страны-члены ЕС и должны будут высказать свое мнение об этих новых правилах и технологиях.

Тем временем, организации защитников окружающей среды также критикуют новые требования Еврокомиссии к маркировке продуктов растительного происхождения, заявляя, что этикетки на упаковке, в которой они продаются, стали менее понятными для потребителей и производителей.