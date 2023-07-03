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В Гааге открылся Международный центр по расследованию вторжения России в Украину

В Гааге начал работать Международный центр судебного преследования за преступление агрессии. В него вошли представители Украины, ЕС, США и Международного уголовного суда. Центр займется расследованием вторжения России в Украину и преступлений, которые выходят за рамки других международно-правовых органов. Координировать работу будет агентство юстиции ЕС Евроюст.

Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции: "Государства-члены будут играть решающую роль в сборе доказательств, выявлении свидетелей и возможных подозреваемых, а также в исполнении ордеров на арест, в том числе выданных Международным уголовным судом, и в обеспечении того, чтобы лица, совершившие эти чудовищные преступления, не могли скрыться от правосудия".

Работа центра — шаг к созданию специального трибунала, который мог бы привлечь к ответственности руководство России за развязывание войны против Украины.

Андрей Костин, генпрокурор Украины: "Агрессия России против Украины и непрекращающееся применение силыпротив суверенитета, территориальной целостности и политической независимости угрожает самому существованию Украины и направлено не только против моей страны, но и представляет собой глобальную угрозу миру, безопасности и стабильности".

Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Обвинения, выдвинутые против них, касаются депортации украинских детей.