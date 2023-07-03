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Для расследования преступления агрессии России против Украины создан Международный центр. Это первый шаг к возможному учреждению трибунала над российским руководством.

В Гааге открылся Международный центр по расследованию вторжения России в Украину. Это первый шаг к возможному учреждению трибунала над российским руководством.

В Международный центр судебного преследования за преступление агрессии (ICPA) входят прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда (МУС).

Центр проведет расследование и соберет доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который мог бы привлечь к ответственности кремлевских чиновников за развязывание войны против Украины.

Призывы к созданию специального трибунала усилились, поскольку МУС, суд по военным преступлениям, который также базируется в Гааге, не имеет мандата на расследование преступления агрессии. МУС расследует более конкретные военные преступления и преступления против человечности в Украине. В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с предполагаемой депортацией украинских детей.

В группу, работающую над созданием спецтрибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.