Украина выполнила два из семи условий для вступления в Евросоюз

Украина должна соответствовать ещё пяти критериям членства в ЕС. Об этом объявил еврокомиссар по расширению Союза

На пути в Европейский союз Украине ещё предстоит проделать большую работу над собой, даже если она достигла в этом определенного прогресса. По оценке Брюсселя, Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Среди оставшихся пяти условий - искоренение коррупции и отмывания денег, а также соблюдение прав меньшинств и ограничение власти олигархов.

На это указал еврокомиссар по вопросам расширения Союза Оливер Вархейи:

«Сейчас Украине необходимо создать заслуживающий доверия список успешных судебных разбирательств и обвинительных приговоров, обеспечить борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Для этого Украина должна принять дальнейшие системные меры, в частности, восстановить систему декларирования активов и реализовать уже принятую государственную антикоррупционную программу".

Венгерский еврокомиссар выступал на встрече с министрами стран ЕС в Швеции, где он также пояснил, в каких двух областях Украина уже добилась успехов: это реформа двух судебных органов и принятие законодательства, гарантирующего свободу СМИ.

Евросоюз объявил Украину страной-кандидатом в прошлом году вскоре начала российского вторжения, но ещё не решено, начинать ли конкретные переговоры о вступлении. Это может произойти в декабре, если страна к тому времени будет удовлетворять всем семи критериям членства.