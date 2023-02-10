Украина: начало переговоров о членстве в ЕС уже в этом году?

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с лидерами Европейского союза подчеркнул необходимость начала переговоров о членстве его страны в ЕС в течение 2023 года.

Украинский лидер побывал в столице Евросоюза с двухдневным визитом, в ходе которого принял участие в специальном заседании Европейского совета.

"Мне кажется, я услышал, или хотел это услышать, что мы слишком многого хотим, но в любом случае - мне кажется, я услышал, что после рекомендаций Европейской комиссии, результатов по нашим рекомендациям, мы можем начать диалог о нашем будущем в ЕС", - сказал Зеленский.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи Украины, добавив при этом, что Киеву еще многое предстоит сделать.

"Впечатляет то, как Украина продвигается по пути проведения необходимых реформ и работает над семью шагами для членства в ЕС. Например, принятие антикоррупционной стратегии, возобновление работы Высшего совета правосудия, новый закон о СМИ - всё это шаги абсолютно в правильном направлении", - отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Киеву "необходимо сделать еще больше, но важно понимать, что жестких сроков не существует".

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и главой Евросовета Шарлем Мишелем фон дер Ляйен также анонсировала десятый пакет санкций Евросоюза против РФ и рассказала о мерах по усилению пограничного контроля и инфраструктуры безопасности в Европе.

В десятом пакете ограничительных мер, который планируется принять до 24 февраля, будут санкции против "военного и политического руководства РФ, а также пропагандистов, которые отравляют общественное пространство в России и за рубежом". Пакет будет включать дополнительные запреты на экспорт на сумму более 10 миллиардов евро, что, по словам фон дер Ляйен, "еще больше истощит военную машину России и продолжит расшатывать основы ее экономики".