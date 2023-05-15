Новое лицо ультраправых

В Греции 21 мая состоятся всеобщие выборы. Илиас Касидиарис, осужденный по делу "Золотой зари", обещал провести свою новую партию "Эллины" в парламент, но в начале мая она была снята с выборов.

В октябре 2020 года судебная система Греции нанесла, как тогда казалось, смертельный удар по ультраправому флангу греческой политики.

Лидеры "Золотой зари" были приговорены к длительным тюремным срокам. Суд согласился с тем, что неонацистское формирование, которое на протяжении нескольких лет получало высокие результаты на выборах, оказалось преступной организацией, действующей под прикрытием политической партии.

Празднования у здания Апелляционного суда в Афинах, однако, быстро утихли.

Костас Целос, Евроньюс:"На этом самом месте, почти 10 лет назад, печально известные "штурмовые группы" "Золотой зари", которые в то время доминировали в рабочих пригородах Пирея, убили музыканта и левого активиста__Павлоса Фиссаса. Это было началом конца для греческих неонацистов, конца, который был предрешен провалом на выборах 2019 года и утвержден решением суда несколько месяцев спустя. Однако экстремистская риторика "Золотой зари", сформировавшаяся в период миграционного кризиса и экономических потрясений, по-прежнему находит здесь "восприимчивые уши".

В соседнем с Пиреем городе Никея несколько лет назад действовала одна из самых печально известных ячеек "Золотой зари".

Сегодня "Золотая заря" не существует как политическая партия, и в последние годы не было зарегистрировано ни одного инцидента с применением насилия. Несмотря на то, что миграционные потоки уменьшились, идеологи ультраправых находят новые доводы для укрепления своих позиций.

"Инфляция, которая растет и создает трудности в повседневной жизни людей, антиистеблишментская риторика, которая усилилась после крушения поезда в Темпи, аварии, в которой виноват весь политический спектр от правых до левых, и доказывает, что система не работает должным образом, объединяет эту (крайне правую) часть населения, которая стремится вернуться в политическую игру", - рассуждает мэр Никеи Йоргос Иоакимидис.

Выяснилось, что некоторые из наиболее активных членов "Золотой зари" не отказались от своих политических амбиций.

Илиас Касидиарис, некогда занимавший высокое положение в организации, вел предвыборную кампанию из тюрьмы.

"Он провел большую предвыборную кампанию, находясь в тюрьме, и стоит задуматься, как ему разрешили общаться, пользоваться аккаунтами в социальных сетях и произносить речи из тюремной камеры. Он хочет стать "новым лицом ультраправых", - говорит директор НПО "Сигнал" Костис Папаиоанну.

Эксперт напоминает, что Касидиарису и его партии "Hellines" ("Эллины") запретили участвовать в выборах 21 мая.

"В последний момент они нашли конституционный способ остановить его, но мы видим, что проблема ультраправых в Греции не только не решена, она перешла на новый, более сложный уровень", - считает Папаиоанну.