Еврокомиссия: экономика ЕС снова растет, рецессии не будет

Программа "О положении Союза": Зеленский просит истребители. Экономика ЕС растет. В Помпеях найдены скелеты строителей.

Программу "О положении союза" ведет из Брюсселя Штефан Гробе:

На этой неделе Киев подвергся очередной волне российских воздушных атак. Но украинцы впервые заявили, что им удалось сбить несколько гиперзвуковых ракет нового поколения, которые Москва считала неуязвимыми.

Российская сторона отвергла эти заявления. Но если они подтвердятся, это станет демонстрацией эффективности недавно развернутой в Украине западной системы противовоздушной обороны.

Для Киева этого недостаточно. Во время своего турне по главным европейским столицам президент Зеленский пытался создать, как он её назвал, "коалицию истребителей".

До этого момента Запад не предоставлял Украине истребители, но некоторые страны уже заявили о поддержке идеи. Это произошло после того, как Германия пообещала Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 2,7 миллиарда евро и дальнейшую неизменную поддержку.

"В какой-то момент война России против Украины закончится, и одно можно сказать наверняка — она не закончится победой путинского империализма, потому что мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Экономический прогноз Еврокомиссии

Между тем Евросоюз, похоже, пережил экономическую бурю, вызванную войной России против Украины.

На этой неделе Еврокомиссия представила довольно позитивный прогноз: риска рецессии больше нет, экономика снова растет, инфляция падает, а рынок труда силен как никогда.

Но есть "но": разрыв между имущими и неимущими становится больше.

"Прогнозы иллюстрируют значительные различия между странами в отношении государственных финансов, а также роста и инфляции. Важно следить за этими расхождениями, чтобы избежать их укоренения", — отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Возьмем цены на потребительские товары: в Восточной Европе уровень инфляции более чем в два раза выше, чем в еврозоне.

Восточную Европу, или, как ее еще называют, развивающуюся Европу, курирует Европейский банк реконструкции и развития.

В своем последнем прогнозе, опубликованном на этой неделе, ЕБРР звучал гораздо более сдержанно, чем Еврокомиссия. Почему? Давайте разберемся.

"Сводим концы с концами"

Ко мне присоединяется главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

— Последний прогноз ЕБРР называется "Сводим концы с концами", что на самом деле является преуменьшением, учитывая, что вы сократили прогноз роста на этот год. Расскажите нам, каковы основные причины?

— В среднем, домохозяйства просто сводят концы с концами, но в разных субрегионах, где мы работаем, ситуация очень разная. Так, на одном конце спектра в Центральной Европе и странах Балтии нас ждет очень сложный год, поскольку роста практически не будет. С другой стороны, в Центральной Азии будут наблюдаться высокие показатели, поскольку она выигрывает от притока капитала и рабочей силы из России. Этот регион также превратился в посредника для экспорта из Европы на российский рынок.

— Высокая инфляция всё еще сильно беспокоит потребителей, особенно это ощущают домохозяйства. Есть ли у людей финансовые резервы, чтобы переждать бурю? Каковы ваши выводы?

— Наши исследования домохозяйств, которые мы только что завершили, показывают, что домохозяйства исчерпали свои сбережения из-за череды двух кризисов — пандемии, сразу за которой последовала война. И большинство домохозяйств просто сводят концы с концами. Если семья потеряет основной источник дохода, для большинства семей это будет означать, что они смогут покрыть свои основные расходы не более чем на месяц.

— Для Украины вы прогнозируете скромный рост в этом и следующем году. На мой взгляд, это удивительно позитивно для страны, в которой идет война. Ваши мысли?

— Представлю это в перспективе. В прошлом году экономика Украины сократилась почти на треть. Так что, по сути, то, что мы прогнозируем сейчас, это сохранение статуса-кво. Очень трудно понять, откуда может взяться рост. 8 миллионов человек находятся за границей. 6 миллионов человек перемещены внутри страны. Многие люди участвуют в военных действиях. И инвестиции в основном покрывают только чрезвычайные потребности.

— Надеюсь, не всё так мрачно. Можете рассказать нам о каком-то оптимистичном развитии событий?

— Что ж, два оптимистичных события. Первое — это перестройка глобальных цепочек создания стоимости. Многие немецкие компании ищут новых поставщиков, чтобы повысить устойчивость своих цепочек поставок. Они смотрят на Центральную Европу, на Восточную Европу, на европейское соседство в широком смысле слова. Во-вторых, развивающиеся страны Европы с гораздо большим энтузиазмом относятся к "зеленому" переходу, потому что теперь он рассматривается через призму энергетической безопасности. И это будет хорошо для планеты и для всех нас.

Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, спасибо, что пришли.

Строители из Помпей

Экономический рост, инфляция, занятость — всё это потеряет свою актуальность через 2000 лет.

Так что сделайте большой вдох и просто расслабьтесь.

Археологи в Помпеях, средиземноморском разрушенном городе, обнаружили два скелета, которые, по их мнению, были мужчинами, погибшими при обрушении стены во время мощного землетрясения. На костях видны различные переломы, они были окружены кусками штукатурки и емкостями для воды, что позволяет предположить, что они работали на стройке.

Может быть, несчастные парни были подрядчиками на перспективной работе, а может быть, они просто латали свой скромный дом. Кто знает?

Не знаю, как вам, а мне эти кадры из Помпей помогают представить все в перспективе.