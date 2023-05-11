Искусственный интеллект: депутаты ЕП дали первый зеленый свет проекту регламента

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Депутаты Европарламента проголосовали в профильном комитете в поддержку предложенного Еврокомиссией проекта регламента, который должен установить единые правила в отношении использования Искусственного интеллекта

Депутаты Европарламента в четверг дали первый "зеленый свет" проекту единого регламента ЕС по искусственному интеллекту, призвав к регулированию, новым запретам и большему вниманию к феномену ChatGPT.

На голосовании в комитете в Страсбурге евродепутаты подавляющим большинством приняли общую позицию по проекту регламента Еврокомиссии, представленного в апреле 2021 года. Этот результат должен быть подтвержден на пленарном заседании в июне, что откроет путь к переговорам с государствами-членами до согласования окончательного текста.