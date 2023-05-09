Олаф Шольц изложил в Европарламенте своё видение союзного проекта. Канцлер Германии призвал ЕС не поддаваться "запугиванию" со стороны России и помочь Украине одержать победу

Символическая дата 9 мая, отмечаемая в ЕС как День Европы. Канцлер Германии выбрал её, чтобы поделиться с Европейским парламентом своим видением союзного проекта в меняющейся геополитической обстановке. Олаф Шольц сказал, что не надо бояться России. Немецкий лидер призвал предпринять необходимые шаги, чтобы помочь Украине одержать победу над российскими войсками, а затем восстановиться и двигаться вперёд в социально-экономическом развитии, по пути демократии:

"Это отличная возможность - не только для Украины, но и для Европы в целом. Потому что процветающая, демократическая, европейская Украина - это ярчайшее проявление отказа от имперской, ревизионистской политики Путина на нашем континенте".

Чтобы Союз набирал вес на международной арене, глава правительства Германии высказывается за реформу правил выработки политического курса ЕС. Шольц хочет покончить с практикой единодушного голосования по внешней и финансовой политике, чтобы способствовать принятию решений квалифицированным большинством стран-членов. Тогда будет легче преодолевать вето восточноевропейцев.

"Скептикам хочу сказать: не единогласие, не 100-процентное одобрение всех решений создаёт максимально возможную демократическую легитимность. Наоборот! Именно борьба за большинство и альянсы отличает нас как демократов".

Канцлер Германии напомнил, что ЕС представляет лишь 5% населения планеты, и сказал, что этот европейский голос не должен быть заглушён нынешними и будущими международными гигантами и сверхдержавами. Олаф Шольц представил в Страсбурге свое видение многополярного мира:

"Обеспечить Европе достойное место в завтрашнем мире. Это место не выше и не ниже других стран и регионов, а на равных с другими, на их стороне".

Федеральный канцлер Германии выразил убеждение, что единственное средство избежать повторения мрачной истории на Старом континенте и у его границ - это усиление европейского проекта.