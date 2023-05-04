Брюссельский форум: конкурентоспособность и социальная модель

Как сделать Евросоюз более конкурентоспособным, сохранив его социальную модель? Этот вопрос обсуждался на Брюссельском экономическом форуме

Как защитить рабочие места от научно-технического прогресса и инноваций? Такой вопрос оказался в центре дебатов на Брюссельском экономическом форуме, организованном Еврокомиссией. Государственные деятели и эксперты отмечали, что за минувший с год европейское хозяйство быстро переходило на цифровые технологии, реальностью стал искусственный интеллект, а компьютеры научились превосходить людей в решении некоторых когнитивных задач.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сформулировал главный вопрос форума несколько иначе: Как сделать Евросоюз более конкурентоспособным, сохранив при этом лучшие свойства его социальной модели?

_«Это должно быть совместимо. Я не думаю, что у нас есть альтернатива. Наша социальная модель оказалась достаточно эффективной и прочной. Мы прошли через вызванный пандемией исторический кризис, у которого оказалось два аспекта: связанный со здравоохранением и экономический. В обоих аспектах, я думаю, наша социальная модель себя оправдала. Так что, конечно, нам нужно много инвестиций, но не в ущерб нашей социальной модели". _

На Брюссельском форуме отмечалось, что за минувший год Пиренейский полуостров показал для всей Европы хороший пример повышения конкурентоспособности в эпоху цифрового и зелёного перехода. Министр в социалистическом правительстве Испании Надя Кальвиньо выразила мнение, что допустимо государственное вмешательство в сферу энергетики:

«Я думаю, что регулирование цен на энергию - это ключевой фактор повышения конкурентоспособности. Мы должны удерживать их как можно ниже, чтобы успешно соперничать на мировом уровне. Что касается процесса внедрения цифровых технологий, который уже невозможно остановить, то нам нужно правовая база, обеспечивающая европейский подход к дигитализации, защищающая наши европейские права и ценности. Нужно добиться того, чтобы дигитализация была приемлемой для наших обществ и была устойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Выступавшие представители профсоюзов указывали, что правительства должны больше вкладывать средств в образование и профессиональную подготовку, помогая людям приспосабливаться к меняющемуся рынку труда. Участники форума призывали стимулировать инвестиции за счет ослабления правил в отношении государственного долга и бюджетного дефицита.