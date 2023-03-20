На восстановление жилищ и инфраструктуру, которые были разрушены недавними землетрясениями в Турции и Сирии, будет выделено 7 млрд евро. Такое обещание сделали в понедельник от лица международного сообщества участники конференции в Брюсселе.

Представитель Программы развития ООН Ахим Штайнер сказал, что нужно обеспечить поступление донорских денег по назначению:

"Мы должны начать с самого основного. Нужно дать людям причину для надежды. Но будем помнить, что только в Турции были разрушены 600 тыс единиц жилья, 900 школ. Люди лишились средств к существованию буквально за секунды. Множество вынужденных переселенцев живут в палатках, у родственников, в контейнерных поселках".

Подземные толчки 6 февраля стали сильнейшим стихийным бедствием, обрушившимся на регион в новейшей истории. Погибло более 56 тыс человек. Кроме того, проливные дожди и наводнения в последние недели оставили многих людей без даже временного жилья. Брюссель выложил на стол один миллиард евро.

Еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи сказал, что Евросоюз отдаёт деньги, которые предназначались на нужды развития будущих стран-членов, тем, кто нуждается в них сейчас:

"Я также очень рад, что это не просто академическая поддержка. Это реальная поддержка, которая будет быстро оказана на местах. В итоге заново будут построены школы, больницы, восстановлена инфраструктура. И это должно вернуть в регион рабочие места и экономический рост".

Отношения Брюсселя с Анкарой были напряженными в течение многих лет. А совсем недавно Турция задержала заявку Швеции на вступление в НАТО. Но теперь все стороны демонстрируют готовность вести переговоры и сотрудничать.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи:

"Знаете, беда сближает людей. Поэтому я думаю, что если в этом землетрясении есть какой-то положительный элемент, если это улучшит наши отношения, то оно только к лучшему".

В июне этого года ЕС проведет следующую конференцию, на этот раз сосредоточившись на поддержке пострадавшей от бедствия Сирии.